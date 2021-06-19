مع اقتراب انتهاء الفرز "رئيسي" يقترب من رئاسة إيران

مع استمرار عمليات فرز نتائج الانتخابات الرئاسية الإيرانية، أظهرت النتائج الأولية لفرز 25 مليون صوت تقدم مرشح النظام إبراهيم رئيسي.

وبحسب نتائج غير رسمية بعد فرز 26 مليون و406 ألف صوت، حصل رئيسي على 16 مليون و507 ألف، بينما حصد محسن رضائي: 3 مليون و95 ألف.

وأظهرت النتائج حصول عبدالناصر همتي على 2 مليون و231 ألف، و أمير حسين قاضي زاده هاشمي: 911 ألف صوت.

ولم تؤكد بعد وزارة الداخلية الإيرانية أو مسؤول فيها صحة هذه الأرقام التي تداولتها وسائل إعلام رسمية، فيما قال المتحدث باسم لجنة الانتخابات اسماعيل موسوي، إنه بسبب مواصلة عمليات الاقتراع داخل المراكز فإن عملية الاعلان عن النتائج النهائية للانتخابات قد تتأخر.

وكانت أعلى نسبة مشاركة في الانتخابات الرئاسية من بين المحافظات الإيرانية هي لمحافظة خراسان جنوبي بنسبة 71٪، فيما احتلت العاصمة طهران في المرتبة الأخيرة بنسبة مشاركة 24٪.



وأغلقت فجر السبت مراكز الاقتراع للدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية الإيرانية بعد زهاء 19 ساعة من التصويت، وفق وكالة الأنباء الرسمية "إرنا".