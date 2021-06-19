تعرف على سعر الريال السعودي في مصر اليوم السبت 19 يونيو 2021

استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم السبت، 19 يونيو 2021، في تعاملات محدودة بشركات الصرافة، وماكينات الصراف الآلي.

والجمعة، والسبت، عطلة رسمية للبنوك المصرية.



واستقر متوسط سعر الريال السعودي لدى البنك المركزي المصري، عند 4.159 جنيه للشراء و 4.186 جنيه للبيع.

ووفق مسح "دوت الخليج الإخبارية" في 23 بنكا، سجل متوسط سعر الريال 4.11 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.

أعلى سعر للريال السعودي



وسجل الريال أعلى سعر للشراء 4.16 جنيه في 4 بنوك، المصرف العربي الدولي، والمشرق، وعودة، وبلوم مصر.

فيما جاء أعلى سعر لبيع الريال عند 4.22 جنيه في بنك البركة.

وبلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، نحو 4.148 جنيه للشراء، و 4.181 جنيه للبيع.

أول سيارة كهربائية مصرية

وأطلقت مصر، الأربعاء، أول سيارة كهربائية مصرية "نصر E70"، التي سيتم إنتاجها من خلال شركة النصر للسيارات الحكومية.

وقال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام بمصر، إنه سيتم بدء إنتاج أول 100 سيارة كهربائية "E70 " بمصنع النصر للسيارات في يوليو/ تموز 2022.

وتستهدف الحكومة المصرية، بدء إنتاج السيارة الكهربائية "نصرE70"، بشركة النصر للسيارات منتصف عام 2022 بطاقة إنتاجية تصل إلى 25 ألف سيارة سنويًا، لتكون أول سيارة كهربائية مصرية الصنع.

ومن المنتظر أن تبلغ نسبة المكون المحلي في السيارة المصرية نصر E70 نحو 58 % في المرحلة الأولى على أن ترتفع على مدار سنوات التنفيذ.

أسعار الدولار واليورو والإسترليني

واستمر متوسط سعر العملة الخضراء لدى البنك المركزي المصري، مستقرا عند 15.599 جنيه للشراء، و 15.698 جنيه للبيع.

واستقر متوسط سعر اليورو الأوروبي عند 18.62 جنيه للشراء، و18.74 جنيه للبيع.

كما ظل متوسط سعر الجنيه الإسترليني، ثابتا عند 21.80 جنيه للشراء، و21.91 جنيه للبيع.

أسعار الدرهم والدينار

واستقر متوسط سعر الدرهم الإماراتي، عند 4.246 جنيه للشراء، و4.274 جنيه للبيع.

كما استقر الدينار الكويتي، عند 51.72 جنيه للشراء، و 52.18 جنيه للبيع.