نكاية في خامنئي.. عرب بأحواز إيران "ينتخبون" صدام حسين

سجل الرئيس العراقي الراحل صدام حسين "مشاركة" استثنائية بانتخابات الرئاسة بإيران حيث ظهر على بطاقات تصويت عرب بالأحواز نكاية بالنظام.
صور تداولها رواد شبكات التواصل الاجتماعي في إيران، أظهرت بطاقات تصويت تجاهل أصحابها قائمة المرشحين الأربعة المدونة عليها، وكتبوا اسم صدام حسين.
ولاقت صور البطاقات رواجا كثيفا خصوصا عبر موقع تويتر"، حيث جرى تداولها مرفوقة بتغريدات ساخرة تشير إلى أن عرب الأحواز والمناهضين للقمع نجحوا في استفزاز نظام المرشد علي خامنئي نكاية فيه على خلفية القمع والتهميش والتمييز الذي يسلطه على الأقليات.
ولا تزال الأقليات في إيران، وخصوصا العربية، تعاني من سياسات التغيير الديمغرافي والتمييز، فضلاً عن ارتفاع معدلات البطالة والفقر وتردي الأوضاع المعيشية، ما يفجر احتجاجات بين الحين والآخر يواجهها النظام بالقمع.
وفي وقت سابق السبت، أعلنت إيران فوز المرشح المتشدد إبراهيم رئيسي بالانتخابات الرئاسية من الجولة الأولى بـ18 مليون صوت، وفق نتائج جزئية أولية.
ويصنف "رئيسي" كأحد مرشحي نظام ولاية الفقيه في إيران ورئيس السلطة القضائية ورجل الدين المتشدد.
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