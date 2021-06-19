إصابة 3 مدنيين في قصف حوثي في الحديدة

ارتكبت مليشيات الحوثي جريمة جديدة بحق عمال مجمع "إخوان ثابت" الصناعي والتجاري داخل مدينة الحديدة اليمنية.
وعاودت مليشيات الحوثي الانقلابية، ظهر السبت، استهداف مجمع "إخوان ثابت" الصناعي في الجزء المحرر من مدينة الحديدة، بالقذائف بعد أيام من مقتل وإصابة 4 من عمال المجمع جراء قذيفة حوثية.
وقالت مصادر ميدانية في الساحل الغربي لـ"دوت الخليج الإخبارية" إن "المليشيات قصفت المجمع بقذيفه هاون، ما أدى إلى إصابة أحد العمال بجروح خطيرة".
وكانت المليشيات قصفت الأسبوع الماضي المجمع بعدد من القذائف، ما أدى إلى مقتل أحد العمال وإصابة 3 آخرين إضافة إلى أضرار مادية طالت المعدات في المجمع .
وفي مدينة حيس جنوبي الحديدة، أصيب مدنيان في قصف مليشيات الحوثي على الإحياء السكنية في المدينة.
وذكر راصد مدني أن "رجل وامرأة أصيبا بجروح شظايا قذيفة حوثية استهدفت منزلا في قرية بيت مغاري شمال غرب مدينة حيس".
وتتعرض حيس لاستهداف متواصل من قبل المليشيات الحوثية، حيث شهدت المدينة سقوط عدد من الضحايا المدنيين جراء هذا القصف المتكرر.
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