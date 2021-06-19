رئيس الإمارات ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون رئيسي على فوزه برئاسة إيران

بعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات، برقية تهنئة إلى إبراهيم رئيسي الرئيس الإيراني المنتخب بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية.
كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى إبراهيم رئيسي.
وفي وقت سابق السبت، أعلنت إيران فوز المرشح المتشدد إبراهيم رئيسي بالانتخابات الرئاسية من الجولة الأولى بـ18 مليون صوت، وفق نتائج جزئية أولية.
ويصنف "رئيسي" كأحد مرشحي نظام ولاية الفقيه في إيران ورئيس السلطة القضائية ورجل الدين المتشدد.
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