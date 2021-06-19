قوات مصرية تختتم التمرين الجوي "طويق 2" بالسعودية

اختتمت القوات المصرية فعاليات التدريب المشترك "طويق - ٢" والذى نفذ على مدار عدة أيام بقاعدة الأمير سلطان الجوية بالسعودية.
وبحسب بيان للقوات المسلحة المصرية، فإن التدريب شارك فيه عناصر من القوات الجوية وقوات المظلات لكل من مصر والسعودية والإمارات والأردن وسلطنة عمان ، فضلاً عن مشاركة البحرين والكويت بصفة مراقب .
وأضاف المتحدث باسم الجيش المصري في بيانه، أن المرحلة الختامية للتدريب تضمنت عدد من الأنشطة التدريبية المختلفة، وتنفيذ إسقاط جوى بالمظلات لإمداد القوات المشتركة في التدريب باحتياجاتها المختلفة من الوقود والذخيرة اللازمة عن طريق الإمداد المتوسط والإسقاط الثقيل .
وظهر خلال التدريب مدى ما تتمتع به العناصر المشاركة من قدرة واحترافية عالية في تنفيذ المهام بما يعكس مدى ما تمتلكه القوات المسلحة للدول العربية من إمكانيات بشرية وقدرات فنية ومهارية عالية .
وتابع البيان، أن التدريب المشترك (طويق - ٢) يأتي تأكيداً على متانة الروابط التي تجمع الدول العربية المشتركة في التدريب وقدرتها على العمل المشترك لدعم جهود الأمن والاستقرار ومواجهة التحديات المشتركة بالمنطقة .
وشهدت المرحلة الختامية للتدريب عدد من قادة القوات المسلحة للدول المشتركة في التدريب.
وانطلقت مناورات التمرين الجوي المشترك "طويق 2 " في أوائل الشهر الجاري، بمشاركة دول عربية بينها الإمارات ومصر والأردن وسلطنة عمان.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية، فإن المناورات استمرت أسبوعين، وهدفت إلى رفع أعلى درجات الاستعداد وتحقيق التوافق والتكامل العملياتي.
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