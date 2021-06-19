واشنطن: لا تغيير في نهجنا تجاه إيران رغم فوز "رئيسي"

قالت واشنطن، السبت، إنه لا تغيير في نهج الولايات المتحدة الأمريكية تجاه إيران رغم انتخاب إيراهيم رئيسي، رئيسا جديدا لللبلاد.

وقال سامويل وربيرج، المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية، في تصريحات تليفزيونية، إنه " لا تغيير في نهج واشنطن تجاه النظام الإيراني رغم انتخاب رئيس جديد".

وأعلن وزير الداخلية الإيراني عبد الرحمان فضلي، السبت، رسميا فوز المرشح المحافظ إبراهيم رئيسي في انتخابات الرئاسة بعد حصوله على 62 بالمئة من أصوات الناخبين.

وتنافس في هذه الانتخابات 4 مرشحين لتولي منصب رئاسة الجمهورية الإسلامية في إيران، هم رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي، وأمين مجلس تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي، ونائب رئيس مجلس الشورى أمير حسين قاضي زاده هاشمي، ومحافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي.

لكن مجموعات إيرانية معارضة، أشادت بـ"مقاطعة" غالبية الإيرانيين للانتخابات الرئاسية التي فاز بها رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي.

وقالت زعيمة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية "مجاهدي خلق" مريم رجوي، في بيان، إن "المقاطعة الشاملة" مثّلت "أكبر ضربة سياسية واجتماعية" للنظام الإيراني الذي يقوده المرشد علي خامنئي.

وأضافت :"رأى العالم وثبت مرة أخرى أن تصويت إيران يعكس رغبة في إسقاط النظام".