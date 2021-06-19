"سيناريو الرعب".. طالبان تأكل "كعكة" الانسحاب المتسرع

في غضون أشهر، تزحف عناصر طالبان للسيطرة على أفغانستان، بنفس سرعة انسحاب واشنطن وحلفائها والذي من المقرر أن يكتمل في سبتمبر/أيلول المقبل.

ومنذ صباح أمس الجمعة، اجتاح مسلحو طالبان 7 أحياء في 5 محافظات أفغانية.



وبحلول ظهر اليوم السبت، باتت طالبان تسيطر على مناطق في البلاد أكثر من الحكومة المعترف بها دوليا، لأول مرة منذ 2001، وفق مراسل صحيفة بيلد الألمانية في أفغانستان.

ووفق رصد مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات "غير حكومية"، والذي طالعته "دوت الخليج الإخبارية"، فإن طالبان تسيطر في الوقت الحالي على 107 أحياء في أفغانستان، فيما تسيطر الحكومة على 92 حيا فقط، وهناك 199 حيا أخرى يدور فيها القتال حاليا بين الحركة والقوات الحكومية، دون سيطرة لأي طرف.

وذكرت المؤسسة على موقعها الإلكتروني إنه "لأول مرة منذ 19 عاما، يعيش أكثر من 6 ملايين أفغاني تحت حكم طالبان، فيما يعيش 11 مليونا في مناطق السيطرة الحكومية، ويعاني 15 مليونا آخرين ويلات القتال، في المناطق المتنازع عليها".

فيما يقول الصحفي الأفغاني، بلال سرواري، إن طالبان هاجمت مناطق كثيرة خلال الـ24 ساعة الماضية، واستسلم للحركة المئات من القوات الحكومية.

وأوضح على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "قتل قادة الشرطة المحلية في المناطق التي سيطرت عليها طالبان في الـ24 ساعة الماضية، فيما انضم باقي الجنود الحكوميين إلى الحركة المتطرفة".

وتابع: "استمر القتال في جميع أنحاء البلاد يوم السبت"، مضيفا: "قتلت 25 من قوات الأمن وأربعة مدنيين حتى ظهر اليوم".

وفي ظل الوضع الأمني ​​الكارثي في ​​أفغانستان، أقال الرئيس أشرف غني وزيري الدفاع والداخلية يوم السبت.

وأعلنت الرئاسة الأفغانية أن اللواء بسم الله محمدي عين وزيرا جديدا للدفاع. والذي يعتبر من ذوي الخبرة في القتال ضد حركة طالبان المتطرفة وخدم بالفعل كوزير للداخلية ورئيس لأركان الجيش.

فيما عين الرئيس الأفغاني عبدالستار ميرساكوال، وزيرا للداخلية.

ووفق صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن طالبان تجني ثمار الانسحاب السريع للقوات الدولية من أفغانستان.

وقالت الصحيفة: "حذر كثير من المراقبين من خطورة الانسحاب المتسرع، ومنح الحركة المتطرفة فرصة للعودة إلى الواجهة مجددا".

وفي غضون ذلك، يواصل الجيش الألماني الانسحاب من أفغانستان وفق الجدول الزمني المحدد.

وبدأ انسحاب الجيش الألماني وقوات حلف شمال الأطلسي "الناتو" الأخرى منذ الأول من مايو/ أيار الماضي، بعد قرار من إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن بسحب القوات الأمريكية بالكامل.

ومن المقرر أن يكتمل انسحاب القوات الألمانية في 30 يونيو/ حزيران الجاري، فيما يكتمل انسحاب باقي قوات الناتو والقوات الأمريكية بحلول 11 سبتمبر/أيلول على أبعد تقدير.