دولة وحيدة في العالم لها 3 عواصم.. ماهي؟

تختار معظم دول العالم مدينة واحدة أو مدينتين على الأكثر لتكون عاصمتها، لكن هناك دولة حول العالم تعد الأولى التي لها 3 عواصم.

وتعد دولة جنوب أفريقيا هي الدولة الوحيدة في العالم التي لديها ثلاث عواصم وهي بريتوريا وكيب تاون وبلومفونتين.



لماذا تتخذ جنوب أفريقيا ثلاث عواصم؟



تم تصميم الترتيب الفريد لجنوب إفريقيا لضمان تقاسم السلطة بالتساوي في جميع أنحاء البلاد، وكانت كيب تاون عاصمة مستعمرة كيب البريطانية، ولا تزال العاصمة التشريعية للبلاد.

لكن الحكومة اتخذت قرارا بتقسيم الفروع المتبقية للحكومة بين بريتوريا وبلومفونتين.

وساعد هذا في توزيع السلطة عبر جمهورية جنوب أفريقيا الناشئة.

ما هي الدول الأخرى التي لديها عاصمتان؟

هناك بعض الدول حول العالم التي لها عاصمتان مثل: هولندا فلها أمستردام ولاهاي، والجبل الأسود لها بودغوريتشا وستينيي، وماليزيا - كوالالمبور وبوتراجايا، ومملكة إي سواتيني - مبابان ولوبامبا



أما جمهورية التشيك فلها عاصمتان أيضا هما: براغ وبرنو، ودولة ساحل العاج لها ياموسوكرو وأبيدجان، وتشيلي عاصمتيها سانتياغو وفالبارايسو

أما بوليفيا فعاصمتها لاباز وسوكري، وسريلانكا فلها كولومبو وسري جاياواردنابورا كوتي.

ودولة بنين لها بورتو نوفو وكوتونو، وأخيرا تنزانيا لها عاصمتين هما: دار السلام ودودوما.