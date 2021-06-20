تكريما له.. رئيس إسرائيل في البيت الأبيض نهاية يونيو

يعتزم الرئيس الأمريكي جو بايدن استضافة نظيره الإسرائيلي رؤوفين ريفلين في البيت الأبيض 28 يونيو/حزيران الجاري.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، اليوم السبت، إن "زيارة الرئيس ريفلين ستسلط الضوء على الشراكة الدائمة بين الولايات المتحدة وإسرائيل والعلاقات العميقة بين حكومتينا وشعبينا".



وتابعت أن "الرئيس ريفلين يقترب من نهاية رئاسته، وهذه الزيارة ستكون تكريما للجهود الدؤوبة التي بذلها من أجل تعزيز الصداقة بين البلدين على مدى سنوات عديدة".

وستأتي زيارة ريفلين قبل وقت قصير من انتهاء فترة رئاسته التي استمرت سبعة أعوام في يوليو/ تموز المقبل.

وانتخب إسحق هرتزوج رئيسا جديدا لإسرائيل هذا الشهر في انتخابات وضعت نهاية لعهد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في إسرائيل.

ودور الرئيس شرفي إلى حد كبير في إسرائيل، لكنه يهدف أيضا إلى تعزيز الوحدة بين الجماعات العرقية والدينية.