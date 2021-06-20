بعد سحق البرتغال.. جماهير ألمانيا "القلقة" تحلم بلقب يورو 2020

حقق منتخب ألمانيا فوزا عريضا على نظيره البرتغالي المدجج بالنجوم بـ4 أهداف مقابل هدفين، في ثاني جولات دور المجموعات في يورو 2020.

واستعاد منتخب ألمانيا بريقه، وسحق البرتغال حاملة لقب كأس أمم أوروبا، خلال المباراة التي جمعت المنتخبين على ملعب "أليانز أرينا" في مدينة ميونخ الألمانية، ضمن الجولة الثانية للمجموعة السادسة ليورو 2020، والتي تعرف بمجموعة الموت، لكونها تضم فرنسا بطلة العالم والمجر.

وتحتل فرنسا صدارة الترتيب برصيد 4 نقاط، تليها ألمانيا بـ3 نقاط بفارق الأهداف فقط عن البرتغال الثالثة، فيما تتواجد المجر في مؤخرة الجدول بنقطة يتيمة.

وينتظر أن تقام مباريات الجولة الأخيرة من هذه المجموعة يوم الأربعاء 23 يونيو/ حزيران، حيث تلعب ألمانيا مع المجر والبرتغال ضد فرنسا في نفس التوقيت.

ورغم الفوز الكبير فإن مشجعي منتخب ألمانيا استقبلوا النتيجة بمزيج من القلق على باقي مشوار "المانشافت" في البطولة، والحلم بالتتويج باللقب الغائب منذ 25 عاما.

وتعليقا على المباراة، كتب ماركوس كريمر، الخبير في مجلة "دير شبيجل" الألمانية، أن "الابتهاج بعد الفوز على البرتغال عظيم ومطلوب. لكن نتيجة المباراة ثانوية، وليست مباراة إقصائية".

واستدرك قائلا: "الأهم من ذلك أن يواصل المنتخب الألماني اللعب بشجاعة في المباريات المقبلة، ويعمل على تصحيح الأخطاء بشكل مستمر".

وتابع كريمر: "يعاني المنتخب الألماني منذ الخروج بشكل مهين من كأس العالم 2018، لكن الأداء والنتيجة في مباراة البرتغال يمكن أن يكونا بداية انطلاقة جديدة".





ومضى قائلا: "لعب الفريق بحماس لم نره منذ وقت طويل، وعدوانية هجومية غابت كثيرا عن الفريق"، مضيفا: "النجاح مهم، لا شك في ذلك، لكننا ما زلنا بحاجة لمزيد من الأداءات القوية لاستعادة الثقة في الفريق".

بينما قال شنايدر مولر، وهو مشجع ألماني أربعيني، لـ"دوت الخليج الرياضية": "يمكن القول إن مباراة البرتغال بداية العودة الحقيقية لمنتخبنا"، مضيفا: "الفريق لعب بقوة لم نشاهدها منذ فترة طويلة".

وتابع "ما زلت قلقا على إمكانية استمرار الفريق في تقديم الأداءات القوية، وأشعر ببعض القلق من مباراة المجر بعد تعادلها مع فرنسا".

ومضى قائلا: "استعادة الثقة تتطلب لعب كل مباراة على حدة، والمضى قدما خطوة خطوة.. لا أنظر الآن إلى اللقب رغم أنني بدأت أحلم به بعد أداء اليوم، لكني سأشجع الفريق مباراة بمباراة، وأتمنى أن يتعامل المنتخب الألماني بنفس الطريقة".

وشاهد المشجعون الألمان مباراة البرتغال في تجمعات صغيرة في مناطق المشجعين بعدد من المدن الألمانية، منها برلين، فضلا عن وجود مشجعين في ملعب أليانز أرينا.

وقال ستيفن جرابر، وهو مشجع ثلاثيني، لـ"دوت الخليج الرياضية": "يشعر جميع المشجعين بمزاج جيد، والمنتخب الألماني بدأ يتحرك للأمام بعد فترة عصيبة"، مضيفا "أتطلع إلى مباراة المجر يوم الأربعاء. وسوف نهتف بأسماء اللاعبين مرة أخرى".