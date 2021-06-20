للمرة الخامسة.. انفجار ضخم يضرب مصنع ذخيرة في صربيا

هز انفجار ضخم مصنع ذخيرة في بلدة تشاتشاك بصربيا في الساعات الأولى من صباح الأحد، ما أسفر عن إصابة 3 عمال.
وذكرت قناة (آر.تي.إس) التلفزيونية الحكومية، أن "العمال أصيبوا بجروح طفيفة عندما هز انفجار قوي منشآت بمصنع الذخيرة".
وقال شهود إن "الشرطة أغلقت الطرق المؤدية إلى المصنع وشوهدت سيارات إسعاف ورجال إطفاء بالقرب من موقع الانفجار.
وأضافت قناة (آر.تي.إس) أن رئيس بلدية المدينة أمر بإجلاء الأشخاص الذين يعيشون بالقرب من المصنع. وجرى نقل المصابين الثلاثة إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وهذا ثاني انفجار يقع خلال الشهر الحالي في مصنع سلوبودا الذي ينتج أجهزة منزلية بالإضافة إلى ذخيرة المدفعية والمتفجرات، ولم يصب أحد في الانفجار السابق الذي وقع في مخزن المصنع.
ومسبقا، تضرر مصنع "سلوبودا" بشدة في 1999 خلال حملة قصف نفذها حلف شمال الأطلسي على صربيا.
وأسفر انفجار مماثل في المصنع نفسه في 2003 عن مقتل 3 عمال، بينما لم تحدث إصابات جراء انفجار آخر في 2010.
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