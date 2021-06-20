"علة الأمة".. أردوغان "يشيطن" المعارضة ويكيل المديح لحزبه

اتهم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أحزاب المعارضة، بالتحالف مع العمال الكردستاني، الذي تدرجه أنقرة على قوائم الإرهاب.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها أردوغان، خلال مؤتمر حزبه، العدالة والتنمية، الحاكم، بمدينة أنطاليا (جنوب)، وفق ما ذكرته صحيفة "جمهورييت" المعارضة، وتابعته "دوت الخليج الإخبارية".

وأضاف قائلا: "لا بد أن يوضح للأمة أنه لا يوجد حزب من أحزاب المعارضة في البلاد يمكن أن يكون مثالًا يحتذى به في سياسات العمل والخدمات الخاصة، فالحمار يموت ويبقى سرجه، والإنسان يموت ويبقى أثره".

وتابع زاعمًا أن حزبي الشعب الجمهوري، زعيم المعارضة، و"الخير" ، لم يقدما أي شيء للأمة، مطالبًا بتغيير اسم تحالف الحزبين المذكورين من "تحالف الأمة" إلى "علة الأمة".

ودعا أعضاء الحزب ومواطني مدينة أنطاليا، بخاصة مؤيدي حزب الشعب الجمهوري، بالتصويت للشخص المناسب، زاعمًا أن حزبه يسير على الطريق الصحيح.

كما زعم أن "العدالة والتنمية، لديه العديد من الأشياء التي سيقدمها للأمة، أما تحالف المعارضة الذي يدعى تحالف الأمة فليس له أي علاقة بالأمة".

وبين الحين والآخر لا يتوانى أردوغان عن مهاجمة أحزاب المعارضة في البلاد كنوع من التشهير بها في ظل الهجمة الشرسة التي تشنها الأخيرة عليه بعد تردي الأوضاع في البلاد على كل الأصعدة، ولا سيما الاقتصادية منها.

ومؤخرًا، على مدار أكثر من شهر تهاجم المعارضة أردوغان، وحكومته على خلفية فضائح وجرائم كشف عنها زعيم المافيا في البلاد، سادات بكر، زاعمًا أن مسؤولين بارزين سابقين وحاليين متورطين فيها.

وبينما تطالب المعارضة حكومة العدالة والتنمية بأخذ تلك الاتهامات والفضائح على محمل الجد والتحقيق فيها، خرج أردوغان من قبل، وأعلن دعمه لمن تطالتهم الاتهامات، ولا سيما وزير داخليته، سليمان صويلو.