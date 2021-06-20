قتيل في احتجاجات على تزوير الانتخابات المحلية جنوبي إيران

اندلعت احتجاجات شعبية مناهضة للسلطات في مدينة "باغ ملك" الواقعة شرق محافظة خوزستان جنوب غرب إيران، الأحد، وسط معلومات عن وقوع قتيل وجرحى.
ونقلت مراسلة "دوت الخليج الإخبارية" في طهران، عن ناشطين وقنوات إخبارية عبر تطبيق "تليجرام"، أن "سبب اندلاع الاحتجاجات هو الاعتراض على عمليات التزوير واسعة النطاق في الانتخابات المحلية (مجالس المحافظات)".
وذكر موقع "آوا تودي" الإيراني المعارض، أن "العشرات من شبان مدينة باغ ملك خرجوا في وقت متأخر من مساء السبت للشوارع احتجاجاً على عمليات تزوير واسعة النطاق وحساب النتائج الفرعية في هذه المدينة".
ونقل الموقع عن مصادر محلية أن "قوات عسكرية وصلت إلى المدينة قادمة من مدينة الأحواز عاصمة خوزستان، فجر الأحد، وفرضت أحكاماً عرفية فيها ومنعت الناس من الدخول والخروج خارج مدينة باغ ملك".
وفي سياق متصل، تحدثت وكالة أنباء "ركنا" الإيرانية أن ما شهدته مدينة باغ ملك فجر اليوم جاء بسبب اندلاع مواجهات بين أنصار اثنين من مرشحي الانتخابات المحلية في المدينة ما استدعى إلى تدخل قوات الشرطة الخاصة".
وشهدت إيران، الجمعة الماضي، إجراء انتخابات رئاسية ومجالس محافظات في عموم البلاد وشارك في تلك الانتخابات 28 مليون بحسب ما أعلن وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي، السبت، خلال مؤتمر صحفي.
وبدأت العديد من وسائل الإعلام المحلية تنشر نتائج الانتخابات الخاصة بمجالس المحافظات على الرغم من عدم الإعلان عن ذلك بشكل رسمي من قبل وزارة الداخلية.
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