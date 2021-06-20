عيد الأب.. 10 هدايا لـ"رجل لا يتكرر"

يحتفل العالم يوم 21 يونيو من كل عام بعيد الأب، الذي يمثل مناسبة لاعتراف الأبناء بالجميل لسند العائلة.

ويأتي تاريخ وقصة عيد الأب لـ"سونورا لويس سمارت دود" من سبوكِين بولاية ميتشيجان بالولايات المتحدة عام 1909 بعد أن استمعت إلى موعظة دينية في يوم الأم.

وأرادت "سونورا" أن تكرم أباها وليم جاكسُون سمَارت، وكانت زوجة سمارت قد ماتت عام 1898، وقام بمفرده بتربية أطفاله الستة، ولذلك قدمت سونورا عريضة تُوصي بتخصيص يوم للاحتفال بالأب، وأيدت هذه العريضة بعض الفئات.





هدايا عيد الأب

ويمثل اختيار هدية للأب محيرا للعديد من الأبناء، الذين يبحثون عن التعبير عن حبهم لآبائهم بهدية ملائمة ترضي أذواقهم.

وفيما يلي 10 أفكار لهدايا عيد الأب:

-محفظة جيب

- ساعة يد

- قميص جديد

- بدلة رياضية للفريق المفضل

- كتاب

- العطر المفضل

- اشتراك في قاعة الرياضة

- سماعات بلوتوث

- حذاء رياضي

- ربطة عنق



