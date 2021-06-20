اجتماع ما قبل الانسحاب.. بايدن يلتقي الرئيس الأفغاني بالبيت الأبيض

قال البيت الأبيض اليوم الأحد إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيجتمع في البيت الأبيض مع الرئيس الأفغاني أشرف غني.

وبحسب بيان للبيت الأبيض، من المقرر أن يتم الاجتماع بوجود رئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية التابع للحكومة الأفغانية عبد الله عبد الله يوم 25 يونيو/حزيران الجاري.

وتصاعد القتال بين قوات الأمن الأفغانية ومقاتلي حركة طالبان منذ أن أعلن بايدن في أبريل/نيسان أن جميع القوات الأمريكية في أفغانستان ستنسحب قبل 11 سبتمبر/أيلول لتنهي أطول حرب أمريكية بعد ما يقرب من 20 عاما من بدء الصراع.

مع توقف الغارات الأمريكية دخل القتال بين القوات الحكومية الأفغانية وطالبان مرحلة أكثر ضراوة في المناطق الحضرية المكتظة بالسكان.



وذكر تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن طالبان عززت نفوذها ببطء في أفغانستان بعد توقيع اتفاق الانسحاب مع الولايات المتحدة.

وقد سمح وقف العمليات الهجومية الأمريكية، خاصة الضربات الجوية والغارات، للجماعة بحشد عناصرها وجمع الإمدادات وتدمير المناطق التي تسيطر عليها الحكومة.