لجنة عراقية تنهي تقريرها الميداني حول "عدوان تركيا"

أعلنت لجنة الأمن والدفاع النيابية، الأحد، اكتمال تقريرها حول التوغل التركي داخل الأراضي العراقية تمهيداً لتقديمه إلى الحكومة ورئاسة البرلمان.

وقال عضو اللجنة كاطع الركابي، في تصريحات، تابعتها "دوت الخليج الإخبارية"، إن "وفداً من لجنة الأمن والدفاع النيابية أجرى خلال الأيام الماضية جولة ميدانية بالمناطق التي تشهد توغلاً للقوات التركية داخل الأراضي العراقية، وسيقدم تقريرا بذلك".



وكانت لجنة الأمن والدفاع النيابية، دعت إلى استضافة قادة أمنيين بعد نحو أسبوع على إطلاق تركيا عمليتها العسكرية الأخيرة في شمال العراق، للوقوف على تطورات الموقف واتخاذ المعالجات المناسبة.

وقد أفضت تلك المناقشات إلى تشكيل لجنة مشتركة من بغداد وأربيل ضمت قيادات أمنية رفيعة المستوى، تقوم بزيارة المناطق الحدودية التي تطالها النيران التركية.

وأعلنت لجنة الأمن والدفاع النيابية، الأربعاء، نتائج زيارتها إلى الحدود العراقية- التركية، مؤكدة رصدها العديد من التجاوزات.

وأضاف الركابي، أن "التقرير المعد يضم تفاصيل عن التوغل التركي وأماكن تواجدهم العسكري وقصف المناطق وتجريف الغابات في شمال العراق ونقلها إلى منطقة غازي عنتاب التركية".

وتابع الركابي، أن "التقرير سيقدم خلال الأيام المقبلة إلى الحكومة ورئاسة مجلس النواب لاتخاذ موقف من الاعتداءات التركية المتكررة وتوغل قواتها داخل الأراضي العراقية".

ومنذ نحو عام، شنت القوات التركية أربع عمليات عسكرية كبرى، كان أخرها في 23 من أبريل/ نيسان، الماضي، استهدفت مناطق عراقية في الشريط الحدودي المحاذي لإقليم كردستان، بذريعة ملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني المعارض لنظام أنقرة.

وتسببت العمليات العسكرية الأخيرة، في مقتل العشرات من سكان تلك المناطق وتهجير العديد من القرى وإلحاق الأضرار بالممتلكات العامة والخاصة.

وكان وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أجرى الشهر الماضي، زيارة غير مشروعة إلى شمال العراق تفقد من خلالها القطعات العسكرية التركية مما حدى بالحكومة العراقية توجيه مذكرة احتجاج إلى السفير التركي في بغداد.

وأعلن خلوصي، خلال تلك الزيارة، سعي بلاده إلى إنشاء ثلاث مقار عسكرية في شمال العراق ليصل مجموعها الكلي إلى 15 قاعدة متبوعة بالدبابات والمدافع والأسلحة الثقيلة الأخرى.