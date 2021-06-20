إسرائيل تحدد موقفها إزاء غزة ورئيس إيران الجديد

كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، عن استراتيجته للتعامل مع سكان قطاع غزة.

وقال بينيت إن إسرائيل لا تخوض صراعًا مع سكان قطاع غزة وليس لديها نية للاعتداء على من لا يعتدي عليها.

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي قائلا: "لن نتسامح مع العنف وإطلاق الصواريخ ولن نحتوي تنظيمات مسلحة".

وأشار إلى أنه قد مرت 7 سنوات على عملية الجرف الصامد واحتجاز حماس جثث جنودنا وهذا يكفي.

من جانبه وفي شأن إيران، قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس إن انتخاب الرئيس الإيراني الجديد دليل آخر على التطرف المتوقع من طهران واستمرار عدوانها.



وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي أن بلاده ستواصل تطوير قدراتها للدفاع عن أنفسها ضد أي تهديد بمساعدة أصدقائنا الأمريكيين وجميع شركائنا حول العالم.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي قد قال، إن انتخاب إبراهيم رئيسي رئيسا لإيران، هو إشارة للقوى الدولية لـ"الاستيقاظ".



جاء ذلك في بيان، عقب انعقاد الحكومة الإسرائيلية الجديدة اليوم الأحد، لأول مرة من تشكيلها.

وفي مستهل اجتماع الحكومة، اعتبر بينيت أن انتخاب رئيسي "إشارة أخيرة قبل العودة إلى الاتفاق لتفهم القوى الدولية مع من تتعامل".

وقال بينيت : "أختير في إيران في نهاية الأسبوع رئيس جديد، وهو إبراهيم رئيسي. ومن بين كل الأشخاص الذين استطاع خامنئي اختيارهم - فلن يكون هناك أي شك بأن الجمهور الإيراني لم ينتخبه بل خامنئي سمح له بالإدلاء بصوته فقط - إنه اختار (الجلاد) من طهران".

وأضاف: "هذا الشخص سيء السمعة بنظر الشعب الإيراني والعالم أجمع لدوره في لجان الموت التي قامتبإعدام معارضي للنظام".

والسبت، قال مسؤول أمني إسرائيلي إن بلاده يجب أن تستعد لوضع خطط لمهاجمة المنشآت النووية الإيرانية بعد الإعلان عن فوز رئيسي.



ويعتقد مسؤولون أمنيون إسرائيليون أن الرئيس الإيراني الجديد سيتبنى الآراء المتشددة للمرشد علي خامنئي بشأن السياسة الخارجية والنووية.

وذكرت القناة الإسرائيلية (12)، أن "مؤسسة الدفاع الإسرائيلية تعرف جيدا إبراهيم رئيسي، وهو معروف باسم (الجزار)، ويُعرف أيضاً بأنه رجل أكثر تحفظًا وتطرفًا من سلفه في المنصب، حسن روحاني"