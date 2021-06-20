التحالف يدمر مسيرة حوثية باتجاه خميس مشيط

أعلن التحالف العربي، الأحد، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي تجاه مدينة خميس مشيط جنوبي السعودية. وتستمر المليشيا الانقلابية في استهداف المدنيين بالسعودية عبر الصواريخ أو الطائرات المفخخة التي تتمكن قوات التحالف من اعتراضها وتدميرها. ولاقت هجمات الحوثي على المناطق المدنية إدانات عربية ودولية، مؤكدين أن استمرارها يقوض حل الأزمة اليمنية. وفي وقت سابق، أعربت قوى دولية عن إدانتها واستنكارها لاستهداف السعودية من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية بالطائرات المفخخة. جاء ذلك بعد إعلان التحالف العربي بقيادة السعودية تدمير 6 طائرات مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيات الحوثي تجاه المملكة، ليرتفع بذلك عدد الطائرات التي أسقطها التحالف لـ17 خلال الـ24 ساعة. وأعربت الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات مليشيات الحوثي الإرهابية، استهداف مدينة خميس مشيط السعودية. وأكدت أن مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران تعمل على استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة من خلال طائرات بدون طيار مفخخة، اعترضتها قوات التحالف. بدوره، أدان البرلمان العربي إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران 11 طائرة مسيرة "مفخخة" تجاه خميس مشيط ونجران، في استهداف متواصل ومتعمد لأمن وسلامة المواطنين والمقيمين، التي تصدت لهم قوات تحالف الشرعية في اليمن بنجاح.

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