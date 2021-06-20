سلام جوبا.. السودان يمنح منطقتين حكما ذاتيا

أصدر رئيس مجلس السيادي السوداني، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، مرسوماً دستورياً يمنح منطقتى النيل الأزرق وجنوب كردفان حكماً ذاتياً.

وحدد بيان وزارة الحكم الاتحادي السودانية، حصلت "دوت الخليج الإخبارية" على نسخة منه، المرسوم الصادر، وفق ما نصت عليه اتفاقية جوبا لسلام السودان، أن يكون نظام إدارة المنطقتين وفقا لما جاء في المادة ٨ من الباب الثالث الفصل الثالث من الاتفاق.



وأبلغت وزيرة الحكم الاتحادي، بثينة إبراهيم دينار ولاة الولايات بالمرسوم الجديد، مشيرة في خطابها إلى أنه "بناءً عليه سيكون نظام الحكم في المنطقتين، وفق الترتيبات الشاملة الواردة في اتفاق جوبا لسلام السودان، كما تمت مخاطبة الوزارات الاتحادية في هذا الشأن".

وتنص المادة ٨ من الفصل الثالث، الباب الثالث من اتفاق جوبا للسلام على أنه اتفق الطرفان أنه دون المساس بوحدة السودان شعباً وأرضاً أو السلطات الحصرية أو المشتركة أو المتبقية، تتمتع المنطقتان بحكم ذاتي تمارس فيه السلطات المنصوص عليها في هذا الاتفاق.

من جانبه، أوضح وكيل وزارة الحكم الاتحادي، الدكتور محمد صالح يس، أن صدور المرسوم عالج أكثر القضايا تعقيداً في نظام الحكم بالولايات الثلاث، وجذور مسببات الحرب بها، معتبرا أن هذه الخطوة مهمة ومتقدمة في تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان.

وكان اتفاق جوبا لسلام السودان بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة، أعطى الاتفاق منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق ذات الغالبية غير المسلمة، حكما ذاتيا والحق في سن التشريعات، كما منحها حق التمتع بـ40% من مواردها لمدة 10 سنوات وهو ما ينطبق على دارفور وبقية مسارات الاتفاق.