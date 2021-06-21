مركبة إيطالية برمائية يمكنها الطيران.. الكرة الساحرة

كشفت شركة لازاريني ديزاين النقاب عن المركبة Stratosfera، التي تمثل رؤيتها للتنقل في المستقبل.
وأوضحت لازاريني الإيطالية أن المركبة Stratosfera تم تصميمها على شكل كرة تستطيع السير على الطرق وعلى الماء والطيران أيضا.
وتأتي المركبة مصنوعة من ألياف الكربون، ويبلغ قطرها 1659 ملم، وتوفر مساحة لشخصين.
الاسم متغير
ويتغير اسم المركبة اعتمادا على نطاق استخدامها؛ على سبيل المثال تحمل المركبة الاسم الإضافي Volatile عندما تطير في الهواء بسرعة تصل إلى 300 كلم في الساعة.
وإذا كانت المركبة تتحرك على الماء بسرعة تصل إلى 30 عقدة (ما يعادل 56 كلم في الساعة)، فإنها تحمل الاسم الإضافي Acquatica.
وفي هذه الحالة يوفر محركان نفاثان كهربائيان بقوة 150 حصانا الدفع في الماء لدفع المركبة فوق خط الماء.
ولم تفصح الشركة الإيطالية عن موعد طرح المركبة Stratosfera الجديدة أو أسعارها.
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