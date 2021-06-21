النفط يتجاوز صدمة الدولار.. وهذه أسباب الصعود

ارتفعت أسعار النفط، مدعومة بطلب صيفي قوي وتوقف في محادثات إحياء الاتفاق النووي، ما قد ينبئ بتأخر في استئناف إمدادات إيران عضو أوبك.

وبحلول الساعة 0622 بتوقيت جرينتش، اليوم الإثنين، كان خام برنت تسليم أغسطس/آب القادم مرتفعا 23 سنتا بما يعادل 0.3% إلى 73.74 دولار للبرميل.

وسجل الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم يوليو/تموز المقبل 71.94 دولار، بزيادة 30 سنتا أو 0.4%.



ارتفع كلا خامي القياس على مدار الأسابيع الأربعة الأخيرة وسط تفاؤل حيال وتيرة التطعيم العالمي وتحسن في حركة الرحلات الصيفية. ورفع الانتعاش علاوات التسليم الفوري للخام في آسيا وأوروبا إلى أعلى مستوياتها في عدة أشهر.

وكتب محللو أيه.إن.زد في مذكرة "انتعاش الطلب في صيف نصف الكرة الشمالي من القوة بما يعزز بواعث قلق السوق حيال مزيد من الانخفاضات الحادة في المخزونات."

توقفت مفاوضات إحياء اتفاق إيران النووي أمس الأحد بعد فوز القاضي المتشدد إبراهيم رئيسي بالانتخابات الرئاسية هناك. وقال دبلوماسيان إنهما يتوقعان توقفا لنحو عشرة أيام.

وختام الأسبوع الماضي، سجل الخامان القياسيان مكسبا أسبوعيا بنحو 1%، ليسجلا رابع مكسب أسبوعي، بعد أن قالت مصادر في أوبك، إن المنظمة تتوقع نموا محدودا لإنتاج النفط الأمريكي هذا العام على الرغم من ارتفاع الأسعار.

"أسواق النفط ترتفع لأن أوبك متشككة في أن الزيادة في إنتاج النفط الأمريكي ستكون كافية لتغيير خطتها في دعم الأسعار"، بحسب تصريحات فيل فلين كبير المحللين في برايس فيوتشرز جروب بشيكاجو.

ويوم الأربعاء، سجل برنت أعلى سعر تسوية منذ أبريل/نيسان 2019 وحقق خام غرب تكساس أعلى مستوياته منذ أكتوبر/تشرين الأول 2018 عند التسوية. ويوم الخميس تراجعت أسعار النفط بضغط من قوة الدولار مما جعل النفط أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

توقعات الإنتاج الأمريكي

وتلقت "أوبك" إفادات من المزيد من الجهات المعنية بإصدار توقعات بشأن آفاق عامي 2021 و2022 في اجتماع منفصل عُقد يوم الخميس.

وبينما ثمة اتفاق عام على نمو محدود للإمدادات الأمريكية هذا العام، قال مصدر بالقطاع إن التوقعات لعام 2022 تتراوح من نمو قدره 500 ألف برميل يوميا إلى 1.3 مليون برميل يوميا.



وقال مصدر في إحدى الشركات التي تقدم التوقعات لأوبك "الاتجاه بشكل عام فيما يخص (النفط) الصخري أنه سيعود إذ أن الأسعار ترتفع لكن ليس بسرعة فائقة".

وعادة ما يستجيب إنتاج النفط الصخري الأمريكي سريعا لإشارات الأسعار وبلغ الخام الأمريكي هذا الأسبوع أعلى مستوياته منذ أكتوبر/تشرين الأول 2018 عند نحو 73 دولارا للبرميل.

مزيد من النفط الصخري في 2022

وتتوقع أوبك نفسها انتعاشا محدودا لإنتاج النفط الصخري هذا العام كما توقع المنتجون الأمريكيون أنفسهم.

وتشير أحدث توقعات لأوبك إلى أن إنتاج الخام الأمريكي سيتراجع في 2021 بمقدار 120 ألف برميل يوميا إلى 11.2 مليون برميل يوميا وأن إنتاج النفط الصخري سيهبط بمقدار 140 ألف برميل يوميا إلى 7.15 مليون برميل يوميا.

وتتابع المنظمة عن كثب توقعات الإمدادات الأمريكية. وتلقت الدول المنتجة الأعضاء في أوبك ضربة قوية من تراجع حاد في الأسعار بين عامي 2014 و2016 وتخمة عالمية نتجت عن ارتفاع الإنتاج الأمريكي. وزاد الإنتاج النفطي الأمريكي في 2014 بمقدار 1.5 مليون برميل يوميا.