تجارة الصين والدولة العربية تتخطى الجائحة.. 240 مليار دولار في 2020

تخطى حجم التجارة بين الصين والدول العربية تداعيات جائحة كورونا، وحققت خلال عام 2020 نحو 239.8 مليار دولار.

وقال نائب وزير التجارة الصيني تشيان كه مينج إن حجم التجارة الثنائية بين الصين والدول العربية وصل إلى 239.8 مليار دولار في العام الماضي، حيث تعد الصين أكبر شريك تجاري للدول العربية.



ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم الإثنين عنه القول إن الصادرات الصينية إلى الدول العربية بلغت 123.1 مليار دولار في عام 2020، بزيادة بنسبة 2.2% على أساس سنوي رغم تأثيرات جائحة كورونا.

تصنيف المنتجات

وأكد أن حصتي المنتجات الميكانيكية والكهربائية والمنتجات ذات التقنيات الفائقة والحديثة سجلتا زيادة بنسبة 6.1% 3.3% على التوالي، لتشكلا معا 67.4% من إجمالي الصادرات.

وأضاف تشيان أن رصيد الاستثمار الصيني المباشر في الدول العربية بلغ 20.1 مليار دولار حتى نهاية عام 2020، في حين بلغ إجمالي استثمارات الدول العربية في الصين 3.8 مليار دولار. وتغطي تلك الاستثمارات العديد من المجالات، مثل النفط والغاز والبنية التحتية والتصنيع والخدمات اللوجستية والطاقة الكهربائية وغيرها.

كما ذكر نائب الوزير أن هناك إمكانات هائلة للتعاون بين الصين والدول العربية، وخاصة في ظل البناء المشترك للحزام والطريق، وسيقوم الجانبان في المستقبل بتوسيع التعاون في مجالات جديدة مثل الاقتصاد الرقمي والطاقة الجديدة والذكاء الاصطناعي.