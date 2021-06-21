أسعار الذهب في الجزائر اليوم الإثنين 21 يونيو 2021

ارتفعت أسعار الذهب في الجزائر خلال تعاملات مساء اليوم الإثنين 21 يونيو 2021، بالتزامن مع ارتفاع أسعار المعدن الأصفر عالميا.

وزاد جرام الذهب عيار 24 إلى 7655 دينارا (57.12 دولار)، كما صعد سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 6698 دينارا (49.98 دولار).

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 في الجزائر، إلى 5741 دينارا (42.84 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في الجزائر، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 4465 دينارا (33.32 دولار)، وجرام الذهب عيار 12 سجل 3827 دينارا (28.56 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب

وارتفع سعر الأوقية (الأونصة) في الجزائر، خلال تعاملات الإثنين، إلى نحو 238.060 ألف دينار (1776 دولارا).

وزاد سعر الجنيه الذهب في الجزائر (8 جرامات من عيار 21)، إلى مستوى 53.584 ألف دينار (399.82 دولار).

السعر العالمي

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.7% إلى 1776.10 دولار للأوقية بحلول الساعة 0732 بتوقيت جرينتش.

فيما زادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.4% إلى 1775.5 دولار للأوقية.

وقالت مارجريت يانج الخبيرة في "ديلي إف.إكس" إن العائدات الحقيقية تهبط، مما يسهم في استقرار أسعار الذهب ومحاولة التعافي.

وأضافت:"يستغل المستثمرون أيضا هذه الفرصة للشراء بسعر منخفض في ظل تنامي الضغوط التضخمية".

ونزل عائد سندات الخزانة الأمريكية لأقل مستوى منذ أواخر فبراير/شباط الماضي، في وقت سابق من الجلسة، مما يقلل تكلفة فرصة الاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائدا.