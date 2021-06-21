تنفيذا لاتفاق السلام.. ولاة السودان الجدد يؤدون اليمين

أدى الولاة الجدد، اليمين الدستورية، أمام رئيس مجلس السيادة السوداني، عبدالفتاح البرهان، الإثنين، في القصر الجمهوري بالخرطوم.

حضر مراسم تأدية اليمين الدستورية، رئيس الوزراء، عبدالله حمدوك، ورئيس القضاء بالإنابة، عبدالعزيز فتح الرحمن، وحاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي.

وقال والي النيل الأزرق، أحمد العمدة، في تصريحات صحفية عقب أداء اليمين، إن تعيين الولاة الجدد يأتي تنفيذاً لاتفاق جوبا للسلام في السودان.

وأضاف أن "ولاية النيل الأزرق عانت كثيراً من ويلات الحرب"، معربا عن أمله في أن يخلق اتفاق جوبا بيئة جاذبة للعيش الكريم لمواطني الولاية.

وأكد أن أولوياته للمرحلة المقبلة "تتمثل في بناء مؤسسات الحكم الذاتي وتنفيذ اتفاق السلام والعمل على عودة النازحين واللاجئين لمناطقهم بجانب قيادة مصالحة شاملة لكل مواطني النيل الأزرق، وتخفيف الضائقة المعيشية".

من جانبه، قال خميس عبدالله أبكر، والي ولاية غرب دارفور، إن "أداء القسم يعد بداية للمرحلة الثانية من تنفيذ اتفاقية جوبا".

وأوضح أن حكومته ستركز أولوياتها خلال الفترة القادمة على تحقيق الأمن والاستقرار وبسط هيبة الدولة وتقوية السلام المجتمعي ونشر ثقافة السلام، بجانب حماية الموسم الزراعي والعمل على إعادة النازحين واللاجئين إلى قراهم بعد توفير الأمن لمناطقهم، بالإضافة إلى تحسين معاش الناس.

ودعا الوالي، كل مواطني غرب دارفور لنبذ العنصرية وخطاب الكراهية من أجل بناء السودان الواحد الذي يسع الجميع.

بدوره، أكد والي شمال دارفور، نمر عبدالرحمن، أن من أولويات حكومته، بناء ولاية آمنة مستقرة عبر رتق النسيج الاجتماعي وإجراء المصالحات بين المكونات الاجتماعية، بجانب إعطاء فرص مقدرة للنساء لبناء قدراتهن بإعتبارهن العمود الفقري للمجتمع.

وتابع أن تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان سينقل البلاد نحو تأسيس دولة المواطنة المتساوية.

وأوضح نمر أنه "سيعمل على تحقيق الأمن والاستقرار بالتنسيق والتعاون مع كافة الأجهزة والقوات النظامية".

واشار إلى استعداده التام للتعاون مع ولاة ولايات دارفور وحاكم الإقليم من أجل رفاهية المواطنين، مؤكداً وقوفه على مسافة واحدة من كل مواطني ولاية شمال دارفور.

وكان رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، أصدر قرارًا في الثالث عشر من يونيو/حزيران الحالي، بإعفاء محمد حسن عربي والي ولاية شمال دارفور، وتعيين نمر عبد الرحمن محله، وإعفاء محمد عبد الله الدومة والي غرب دارفور وتعيين خميس أبكر محله.

كما أصدر قرارًا بإعفاء والي النيل الأزرق المكلف وتعيين أحمد العمدة واليا على ولاية النيل الازرق، تنفيذا لاتفاق سلام جوبا.

وقبل أشهر، وقعت الحكومة السودانية وعدد من الحركات المسلحة، اتفاقا للسلام وتقاسم السلطة، في جوبا، عاصمة جنوب السودان، كان من بين بنوده تعيين ولاة جدد لولايات البلاد.