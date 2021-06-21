"الإصلاح" حزب إخواني.. نائب "الانتقالي الجنوبي" يفضح المخطط

استنكر هاني بن بريك، نائب رئيس هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي باليمن، محاولة فصل حزب "التجمع اليمني للإصلاح" عن تنظيم الإخوان الإرهابي.

وقال بن بريك على حسابه بموقع "تويتر"، إنه:: "من أكبر كذبات حرب اليمن أن حزب التجمع اليمني للإصلاح ليس من تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي!!!".



وتابع "كأنهم يقولون حسن البنا ليس إخوانيا.. إما جهل وإما خبث والغالب هو الخبث أن يقال ما الدليل على أنهم من الإخوان؟"، مضيفا "ولا يصحُّ في الأذهانِ شيئ، إذا احتاجَ النهارُ إلى دليلِ".

وفي وقت سابق اليوم الإثنين، دان المجلس الانتقالي الجنوبي عمليات التحشيد العسكري لمليشيا الإخوان في محافظات أبين وشبوة ولحج .

ونبهت هيئة رئاسة المجلس الإنتقالي إلى أن تلك الأعمال والاستفزازات من شأنها تعطيل اتفاق الرياض، وخرقه، وحرف مساره، باعتبار الاتفاق الطريق الأمن للخروج من الأزمات التي ضربت محافظات الجنوب المحررة.

وشدد المجلس الانتقالي على ضرورة تنفيذ كافة بنود اتفاق الرياض من دون أي انتقائية، لما لهُ من أهمية في التخفيف من معاناة المواطنين، وتوحيد الجهود لمواجهة المد الفارسي المُتمثل بميليشيا الحوثي، المدعومة إيرانيًا،.

وأكد المجلس الإنتقالي أن اتفاق الرياض يمثل المخرج الوحيد من الأزمات الراهنة.



وكانت مليشيات الإخوان، هاجمت قبل أيام إحدى القرى على حدود محافظة لحج في تصعيد جديد لتحركات الإخوان العسكرية من تعز نحو الجنوب.