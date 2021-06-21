فرنسا تدعو مليشيا الحوثي لوقف الأعمال العدائية فورا

أدانت فرنسا الهجمات الحوثية على السعودية، داعية الميليشيا لوقف الأعمال المزعزعة للاستقرار فورا، والانخراط بشكل بناء في العملية السياسية لإنهاء أزمة اليمن.

وقالت الخارجية الفرنسية في بيان، إننا ندين بأشد العبارات الهجمات التي تشنها مليشيا الحوثي على المملكة العربية السعودية، وتستخدم فيها طائرات مسيرة مفخخة.



وأضافت، أن هذه الهجمات لا تهدد أمن السعودية فقط ولكن استقرار المنطقة كلها، وتوضح خطورة التهديد الذي يمثله انتشار الطائرات المسيرة والصواريخ على المنطقة ككل، ويجب الرد عليها بنهج دبلوماسي وإقليمي.

ودعت فرنسا المليشيا الحوثية إلى الوقف الفوري لهذه الأعمال المزعزعة للاستقرار في المنطقة واليمن، والمشاركة بشكل بناء في عملية سياسية لإنهاء الأزمة في اليمن.

وشددت الخارجية الفرنسية على ضرورة وقف الأعمال العدائية في اليمن، وإعادة إطلاق الحوار السياسي بهدف التوصل إلى اتفاق سياسي شامل وجامع، تحت رعاية الأمم المتحدة.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، أعلن السبت، أن القوات الجوية اعترضت ودمرت 6 طائرات دون طيار مفخخة أطلقتها المليشيات الحوثية تجاه المنطقة الجنوبية في السعودية، ليرتفع العدد إلى 17 مسيرة مفخخة تم تدميرها خلال 24 ساعة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" عن التحالف أن "عملية الاعتراض تمت بنجاح بالأجواء اليمنية، وتم صد المحاولة العدائية".