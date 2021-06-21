نزيف حوثي بمأرب.. خسائر فادحة للمليشيا باليمن

سقط عددا من عناصر مليشيا الحوثي، الإثنين، في عمليات عسكرية للجيش اليمني غربي محافظة مأرب.
وأعلنت القوات اليمنية عن إحباط محاولتي تسلل في جبهات المشجح والكسارة وتنفيذ كمين لعدد من عناصر المليشيا في جبهة صرواح غربي مأرب .
وأكد مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة تكبيد مليشيات الحوثي خسائر بشرية ومادية كبيرة بالتزامن مع قصف جوي لطيران التحالف العربي استهدف تعزيزات حوثية كانت في طريقها إلى مسرح القتال .
وأشار المصدر إلى أن قوات الجيش اليمني أحبطت محاولتي تسلل نفذتها مجموعات حوثية باتجاه مواقع عسكرية في جبهتي "الكسارة والمشجع " وقتلت العديد من العناصر المتسللة.
واستهدفت مدفعية الجيش اليمني تجمعات للمليشيات على امتداد الجبهة حيث أوقعت قتلى وجرحى في صفوف المليشيا، حسب المصدر العسكري.
وفي جبهة صرواح نفذت قوات الجيش كمينا لمجموعة من عناصر المليشيا في إحدى الشعاب وقتلت غالبية العناصر الحوثية التي كانت تحاول التقدم صوب مواقع الجيش الوطني اليمني.
ووفر طيران التحالف العربي إسنادا جويا لقوات الجيش اليمني على الأرض باستهداف مواقع وتحركات المليشيات الحوثية غرب صرواح وألحق بها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.
وتواصل مليشيات الحوثي الانقلابية تصعيد هجماتها العسكرية على مواقع الجيش اليمني في جبهات مأرب والجوف منذ أيام بعد فترة من تراجع حدة التصعيد الميداني .
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