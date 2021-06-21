وزير الدفاع المصري: جاهزون لجميع مهام حفظ الأمن القومي

أكد وزير الدفاع المصري الفريق أول محمد زكي، اليوم الإثنين، استعداد الجيش لتنفيذ كافة المهام للحفاظ على الأمن القومي.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الدفاع، بوفد لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب للمصري ، حيث تناول اللقاء مناقشة الأوضاع الحالية والتهديدات التي تواجه الأمن القومي في ظل الظروف الدولية والإقليمية المحيطة.



وقال المتحدث العسكري المصري العقيد غريب عبد الحافظ غريب، في بيان عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن وزير الدفاع المصري أكد خلال اللقاء جاهزية واستعداد رجال القوات المسلحة لتنفيذ كافة المهام التي تسند إليهم تحت مختلف الظروف للحفاظ على أمن مصر القومي في ظل ما تموج به المنطقة من تهديدات وتحديات على المستويين الإقليمي والدولي.

وأضاف أن القوات المسلحة تحرص على التواصل المستمر مع لجنة الدفاع والأمن القومي في كافة القضايا التي تمس عملها، وبما يدعم ركائز الأمن القومي المصري.





من جانبهم، أشاد أعضاء اللجنة بالجهود التي تبذلها القوات المسلحة في حماية ركائز الأمن القومي المصري وتأمين كافة الاتجاهات والحفاظ على أعلى معدلات القدرة والجاهزية، وتأمين الجبهة الداخلية والتصدي للمخاطر والتهديدات التي تستهدف أمن الوطن واستقراره.

وأكد الأعضاء اعتزازهم بمشاركة القوات المسلحة في القفزات التنموية التي تحققت على أرض الواقع في ظل الجهود المكثفة للقيادة السياسية على الساحتين الداخلية والخارجية التي أسفرت عن استعادة مصر لدورها الرائد في المنطقة.



