"لوفتهانزا" تواصل تجنب التحليق في سماء بيلاروسيا.. تفاصيل

تواصل مجموعة "لوفتهانزا" الألمانية للطيران تجنب المجال الجوي لبيلاروسيا.

جاء إعلان قرار مجموعة "لوفتهانزا"، بالتزامن مع موافقة وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الإثنين، على فرض مزيد من العقوبات على جهاز سلطة رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو.

وحسب وكالة الأنباء الألمانية، تجدر الإشارة إلى أن مجموعة لوفتهانزا تضم بجانب "لوفتهانزا" لنقل الأفراد و"لوفتهانزا كارجو" للشحن الجوي، أيضا شركات "سويس" و"أوستريا" وبروسلز" و"يورو وينجز" للطيران.

وأشارت المتحدثة إلى أن القرار سيراجع بانتظام.

ويأتي هذا القرار على خلفية إجبار السلطات البيلاروسية طائرة ركاب تابعة لشركة "ريان إير" الإيرلندية، للهبوط في مينسك خلال رحلة من اليونان إلى إستونيا في 23 مايو/أيار الماضي.

وعقب الهبوط مباشرة تم القبض على المدون الناقد للنظام رومان بروتاسيويتش وشريكة حياته.

ثم طلب الاتحاد الأوروبي من شركات الطيران الأوروبية تجنب المرور في أجواء بيلاروسيا، بالإضافة إلى ذلك، لم يعد يُسمح لشركات الطيران البيلاروسية بالطيران في المجال الجوي للاتحاد الأوروبي.