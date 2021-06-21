ألمانيا تخفف قيود السفر للقادمين من السعودية.. الضوابط

أعلنت السفارة الألمانية في العاصمة السعودية الرياض، الإثنين، تخفيف قيود السفر لغرض ‏السياحة للقادمين من السعودية.

وأعلنت السفارة في بيان الإثنين، أنه تم: "تخفيف قيود السفر لغرض السياحة من السعودية، لكل من تلقى كامل جرعات اللقاح، أو أخذ جرعة واحدة بعد التعافي ابتداءً من 25 يونيو/حزيران الجاري".

وقالت السفارة إن:" الضوابط الجديدة تسمح بالسفر لكل من أخذ جرعة لقاح واحدة بعد التعافي من الإصابة بفيروس كورونا باعتبارهم محصنين تحصينا كاملا".

وأوضحت:" أنه في حال تلقي اللقاح كاملا لا يتوجب عليه عمل فحص الـ" بي سي أر"، وذلك بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وأضافت السفارة: "يمكن أيضًا طلب التأشيرات اللازمة مرة أخرى لدى السفارة الألمانية بالرياض، والقنصلية العامة الألمانية بجدة من خلال شركة الخدمات الخارجية (في إف إس)".

وتابعت:" وذلك بدءًا من يوم 21 يونيو/حزيران الجاري، علمًا بأنه يجب طباعة نسخة من تطبيق "صحتي" (التقرير الطبي) حول المسار الكامل لتلقي اللقاح، ومن ثم إلحاقها بطلب التأشيرة".

والشهر الماضي، أعلنت وزارة الداخلية السعودية أنه تقرر السماح بدخول المملكة للقادمين من الإمارات وألمانيا وأمريكا وأيرلندا، وإيطاليا، والبرتغال، وبريطانيا، والسويد، وسويسرا وفرنسا واليابان.