"بلدية طهران".. قائمة "ابنة سليماني" تفوز بالانتخابات

هيمنت قائمة التيار الأصولي المتشدد في إيران على نتائج انتخابات المجالس البلدية بالعاصمة طهران، بعد انتخابات يوم الجمعة الماضي.

وأعلنت لجنة الانتخابات في طهران، مساء الإثنين، فوز قائمة ما تعرف بـ"تحالف قوى الثورة الإسلامية" الذي يتزعمه السياسي المتطرف "مهدي جمران"، في الانتخابات المحلية في العاصمة.

وتضم هذه القائمة "نرجس سليماني"، الابنة الكبرى لقائد فيلق القدس الإرهابي الراحل قاسم سليماني.

وبذلك، هيمن التيار المتشدد على الحكومة المحلية في طهران في الانتخابات التي جرت يوم الجمعة الماضي بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها المرشح المتشدد إبراهيم رئيسي.



واشتكى ستة أعضاء من مجلس المدينة الحالي، كانوا من بين المرشحين، في رسالة إلى حاكم طهران من أن عملية قراءة وفرز الأصوات لم تتم بشكل صحيح.



وجاء في الرسالة: "إن المعلومات والتقارير الواردة والشكوك المتوفرة تشير إلى أنه في عملية القراءة الهادئة والتجميع في صناديق الاقتراع الواردة حول قائمة تحالف المتشددين، لمجرد أن الأشخاص الأوائل هم المرشحون لهذه القائمة المتشددة، بمجرد قراءة اسمه زعيمهم يحتسبون جميع الأصوات للقائمة المذكورة".

وقال حسن بيادي، مرشح مجلس طهران للدورة السادسة وعضو "قائمة الوحدة" الإصلاحية، لموقع "رويدا 24"، "يتم فرز الأصوات بطريقة العملة الورقية، وتعني الورقة النقدية أنه بمجرد أن يرى المرء اسم أحد أعضاء قائمة التحالف - على سبيل المثال، مهدي جمران - فإنهم يرفضون احتساب أصوات بقية الأسماء التي كتبها الشعب على أنها مزيج من عدة قوائم وعدها كلها كجزء من قائمة التصويت الائتلافية".

كما كتب محمد سالاري، عضو مجلس مدينة طهران، في تغريدة: "انتشار ظاهرة فرز الأصوات المشينة، والتي تحسب جميع الأصوات البالغ عددها 21 لصالح قائمة تحالف المحافظين بعد الاطلاع على القائمة وعدد قليل من الآخرين، هو التجاهل للاحتيال والخيانة ".