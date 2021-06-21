خلاف "أبيي" مع جوبا.. لقاء سوداني أممي بالخرطوم

بحث السودان وممثلو الأمم المتحدة، الإثنين، مسألة الخلاف بين الخرطوم وجنوب السودان على منطقة أبيي الغنية بالنفط.

جاء ذلك خلال لقاء جمع وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي، وجراهام ميتلاند، مدير الإدارة السياسية بمكتب مساعد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، والوفد المرافق له



وحسب بيان للخارجية السودانية، أشادت المهدي بـ"الدور الكبير الذي تقوم به بعثة اليونيسفا الأممية لحفظ السلام في منطقة أبيي".

وأشارت إلى الجهود التي تقوم بها حكومة السودان لحل الخلاف حول المنطقة مع دولة جنوب السودان، ودياً.

وشددت الوزيرة السودانية على ضرورة تفعيل دور الآليات المشتركة لمراقبة الحدود واللجنة السياسية الأمنية المشتركة وفتخ المعابر بين البلدين.

وجددت المهدي، طلب حكومة ببلادها، استبدال القوات الإثيوبية المشاركة ضمن بعثية "اليونيسفا" بقوات أخرى، نظراً إلى المتغيرات الراهنة على صعيد العلاقات مع إثيوبيا وفقدان قواتها صفة الحيادية، وهي شرط أساسي لانجاز مهام بعثة حفظ السلام.

وكان رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير مارديت أصدر قرارا بتشكيل لجنة للتفاوض مع السودان حول الحل النهائي لقضية منطقة أبيي الغنية بالنفط.

وتعد تلك الخطوة الأولى من نوعها منذ استقلال دولة جنوب السودان عام 2011.

وحسب المرسوم الرئاسي، فإن مهام اللجنة تتمثل في التفاوض مع الحكومة السودانية من أجل التوصل لحل نهائي لقضية المنطقة المتنازع عليها.

ومنطقة أبيي، محل خلاف بين السودان وجارتها الجنوبية، منذ توقيع اتفاق السلام الشامل في العام 2005 بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان.