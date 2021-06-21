العراق يحبط مخططا إرهابيا جنوبي بغداد

أحبطت السلطات العراقية "مخططا إرهابيا" جنوب العاصمة بغداد، بعد إلقاء القبض على مسؤول إحدى الخلايا الإرهابية.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، اليوم الإثنين، إن "جهاز مُكافحة الإرهاب أحبط مخططاً إرهابياً جنوبي العاصمة من خلال إلقاء القبض على مسؤول إحدى الخلايا الإرهابية الذي اعترف بدوره على وجود كدس للعتاد يحتوي أسلحة وعبوات ناسفة وُعدة قتالية وكواتم للصوت".



وأضاف، في بيان، حصلت "دوت الخليج الإخبارية" على نسخة منه، أن جهاز مكافحة الإرهاب انتقل صوب أقضية مُحافظة الأنبار حيث تمكن من إلقاء القبض على 3 عناصر من بقايا تنظيم داعش الإرهابي.

ولفت "رسول" إلى أن "جهاز مُكافحة الإرهاب يُنفذ واجباته وفق أوامر قضائية وبمهنية عالية، وهدفه الرئيسي هو الوصول إلى عراق آمن ومُستقر والقضاء التام على كل من تسول له نفسه العبث بأمن البلاد".

كانت القوات العراقية نجحت في القبض على ما يسمى "المسؤول الإداري"، لداعش في الأنبار غربي البلاد

وذكرت خلية الإعلام الأمني، في بيان حصلت "دوت الخليج الإخبارية" على نسخة منه، أن معلومات استخباراتية كشفت عن تواجد أحد الإرهابيين في قضاء أبوغريب، وكان يشغل منصب ما يسمى المسؤول الإداري لولاية الأنبار.

وأضافت أن قوات عراقية مشتركة توجهت نحو الهدف وألقت القبض عليه، وهو أحد الإرهابيين المطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 4 إرهاب".

كان داعش قد فرض سيطرته على مدينة تكريت والمناطق التابعة لها عقب أحداث يونيو/حزيران 2014، ضمن سلسلة مدن استولى عليها مسلحو التنظيم، قبل أن تستعيد القوات العراقية وبمساعدة قوات التحالف الأراضي المغتصبة والتي استغرقت قرابة الثلاث سنوات.

ورغم انتهاء داعش عسكرياُ، إلا أن خلاياه الإرهابية عادت مجدداً منذ مطلع العام الماضي، لشن الهجمات وتهديد أمن المدن، فيما تتواصل القوات العراقية مطاردتها لفلول التنظيم عبر سلسلة عمليات مستمرة.