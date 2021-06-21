موجز دوت الخليج الإخبارية للتكنولوجيا.. تفاصيل Windows 11 وهاتف موتورولا

ترصد "دوت الخليج الإخبارية" أبرز الأحداث في مجال التكنولوجيا على مدار الساعة، وسط تغطيات للقطاع على الصعيدين الإقليمي والدولي.

تستعد الشركة المصصمة للعبة ببجي الشهيرة، لدخول مرحلة مهمة في تاريخها، بعد أن قدمت مستنداتها من أجل اكتتاب عام.

تنطلق أولى جلسات "سلسلة جلسات قمة المستقبل الرقمي" رسمياً في أبوظبي بعد غد "الأربعاء"تحت عنوان "حكومات المستقبل".

وسط ترقب لـ "windows 11"، تذكر خبراء تصريحا مثيرا لأحد مطوري مايكروسوفت في عام 2015 عند طرح ويندوز 10، قال فيه ،إنه الإصدار الأخير .

صنف الاتحاد الدولي للاتصالات، السعودية ضمن أعلى مستويات "مؤشر النضج التنظيمي الرقمي" حول العالم.

تجذب ألعاب الفيديو ملايين اللاعبين حول العالم، حتى أصبحت بعض الألعاب لا غنى عنها في حياة البعض.

في عالم أصبح مليئا بالمخاطر الإلكترونية، بات من الملزم للجميع حماية هواتفهم وأدوات الاتصال بطرق سريعة وسهلة.

أطلقت شركة موتورولا هاتفها الذكي defy الجديد المخصص للاستخدامات الشاقة بالتعاون مع شركة Bullit.

