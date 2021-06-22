تعرف على سعر اليورو في مصر اليوم الثلاثاء 22 يونيو 2021

ارتفع متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء 22 يونيو 2021، خلال تعاملات البنوك، وشركات الصرافة.

وانخفض متوسط سعر صرف الجنيه المصري، في التعاملات المبكرة للبنوك، اليوم الثلاثاء، أمام الدولار، والجنيه الإسترليني، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والدينار الكويتي.

سعر اليورو في مصر

وارتفع متوسط سعر اليورو الأوروبي لدى البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، إلى نحو 18.55 جنيه للشراء و18.67 جنيه للبيع، مقابل نحو 18.50 جنيه للشراء، و18.62 جنيه للبيع، أمس.

ووفق مسح "دوت الخليج الإخبارية" على الأسعار في 23 بنكا، سجل متوسط سعر اليورو، نحو 18.53 جنيه للشراء، و18.72 جنيه للبيع.

أعلى سعر لليورو

وجاء أعلى سعر لشراء اليورو مقابل الجنيه عند 18.63جنيه للشراء، و18.85 جنيه للبيع، في مصرف أبو ظبي الإسلامي.

فيما سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، نحو 18.47 جنيه للشراء، و18.70 جنيه للبيع، وهو أقل سعر لليورو في مصر.

رقم قياسي لـ"تريلا المصرية"

قال المدير التنفيذي لشركة "تريلا" المصرية إنها جمعت 42 مليون دولار من التمويل الرأسمالي والدين، بمساندة عملاق الشحن "ميرسك".

و"تريلا" منصة رقمية تربط سائقي الشاحنات بأصحاب الحمولات الراغبين في نقلها.

وتأسست الشركة قبل 3 سنوات في القاهرة، وتعمل في مصر والسعودية وباكستان، وهي واحدة من عدة شركات تكنولوجيا في أنحاء العالم تحاول اختراق مجال سمسرة الشحن البري التقليدي.

ويستطيع الشاحنون وسائقو الشاحنات الحجز المباشر لحمولات النقل من خلال منصة تريلا عبر الإنترنت. ويتيح تطبيق الهاتف المحمول للشاحنين متابعة الحمولات المنقولة.

وشاركت مجموعة "ميرسك" في شريحة التمويل الرأسمالي البالغة 30 مليون دولار مع المستثمر السعودي شركة رائد فنتشرز، وسبق لوحدة "ميرسك" الاستثمار في شركات ناشئة لتكنولوجيا سمسرة الشحن البري بالولايات المتحدة وأستراليا.

وقالت تريلا إن التمويل البالغ 12 مليون دولار جاء من "ليندابل" ومؤسسات مالية أخرى. ولم تجمع الشركة من قبل إلا مليون دولار.

أسعار الدولار والإسترليني

وارتفع متوسط سعر العملة الخضراء لدى البنك المركزي المصري، إلى نحو 15.61 جنيه للشراء، و 15.708 جنيه للبيع، مقابل نحو 15.59 جنيه للشراء، و 15.69 جنيه للبيع.

كما زاد متوسط سعر الجنيه الإسترليني، إلى نحو 21.65 جنيه للشراء و21.79 جنيه للبيع، مقابل نحو 21.54 جنيه للشراء و21.86 جنيه للبيع، أمس.

أسعار الريال والدرهم والدينار

وارتفع متوسط سعر الريال السعودي لدى البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، إلى نحو 4.162 جنيه للشراء، و 4.188 جنيه للبيع، مقابل نحو 4.15 جنيه للشراء، و 4.18 جنيه للبيع، أمس.

فيما سجل متوسط سعر الدرهم الإماراتي، نحو 4.249 جنيه للشراء، و 4.277 جنيه للبيع.

وزاد متوسط سعر الدينار الكويتى، إلى نحو 51.77 جنيه للشراء، و 52.23 جنيه للبيع، مقابل نحو 51.76 جنيه للشراء و 52.10 جنيه للبيع.