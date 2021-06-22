سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 22 يونيو 2021.. ارتفاع طفيف

ارتفع متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء 22 يونيو 2021، في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة.

واستقرت أسعار السلع في السوق المصري، وظل معدل التضخم ضمن المستهدف من البنك المركزي المصري، خلال الفترة الأخيرة.

سعر الدولار في مصر

ومن أهم أسباب تحقيق هذا المؤشر الاقتصادي الهام، هو استقرار متوسط سعر صرف الجنيه المصري، أمام العملات الأجنبية والعربية الرئيسية.

وارتفع متوسط سعر العملة الخضراء لدى البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، إلى نحو 15.61 جنيه للشراء، و 15.708 جنيه للبيع، مقابل نحو 15.59 جنيه للشراء، و 15.69 جنيه للبيع.

وبحسب مسح أجرته "دوت الخليج الإخبارية" على الأسعار في 29 بنكا، سجل متوسط سعر الدولار نحو 15.61 جنيه للشراء، و 15.71 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدولار

وجاء أعلى سعر للدولار في مصر، عند 15.64 جنيه للشراء، و 15.71 جنيه للبيع، في البنك الأهلي الكويتي.

وهيمن سعر 15.60 جنيه للشراء، و 15.70 جنيه للبيع على تعاملات الدولار في 20 بنكا، من بينها التجاري الدولي، والكويت الوطني، والإسكندرية، والقاهرة، والعربي الأفريقي، والمصري الخليجي، والمشرق، وبلوم مصر، وعودة، والبركة، والأهلي المتحد.

وارتفع سعر الدولار في بنكي الأهلي المصري، ومصر (أكبر بنكين حكوميين)، قرشا واحدا، إلى نحو 15.59 جنيه للشراء، و 15.69 جنيه للبيع، وهو أقل سعر للدولار في مصر .

مؤشر البورصة الأفضل عالميا

وأفاد رصد لوكالة "بلومبرج" للأنباء الأمريكية، بأن مؤشر "إي جي إكس 30" الرئيسي بالبورصة المصرية كان الأفضل أداء حول العالم في جلسة الإثنين.

وارتفع المؤشر الرئيسي في جلسة الإثنين، بنسبة 2.7%، أعلى حاجز 10 آلاف نقطة ليغلق عند 10061 نقطة، بدعم من تركيز المستثمرين على التقييم المحلي الرخيص، وهو الارتفاع الأعلى بين أكثر من 90 مؤشرا عالميا تراقبها "بلومبرج".

وعوضت البورصة المصرية، الخسائر التي فقدتها الفترة الماضية بدعم من مشتريات المستثمرين العرب.

وحسب وكالة الأنباء الألمانية، كان يجري التداول في السوق عند أدنى مستوى منذ أبريل/نيسان 2020 قبل قفزة تعاملات الإثنين.

أسعار اليورو والإسترليني

وارتفع متوسط سعر اليورو الأوروبي لدى البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، إلى نحو 18.55 جنيه للشراء و18.67 جنيه للبيع، مقابل نحو 18.50 جنيه للشراء، و18.62 جنيه للبيع، أمس.

كما زاد متوسط سعر الجنيه الإسترليني، إلى نحو 21.65 جنيه للشراء و21.79 جنيه للبيع، مقابل نحو 21.54 جنيه للشراء و21.86 جنيه للبيع، أمس.

أسعار الريال والدرهم والدينار

وارتفع متوسط سعر الريال السعودي لدى البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، إلى نحو 4.162 جنيه للشراء، و 4.188 جنيه للبيع، مقابل نحو 4.15 جنيه للشراء، و 4.18 جنيه للبيع، أمس.

فيما سجل متوسط سعر الدرهم الإماراتي، نحو 4.249 جنيه للشراء، و 4.277 جنيه للبيع.

وزاد متوسط سعر الدينار الكويتى، إلى نحو 51.77 جنيه للشراء، و 52.23 جنيه للبيع، مقابل نحو51.76 جنيه للشراء و 52.10 جنيه للبيع.