السعودية: علاقاتنا مع إيران ستكون على أساس الأمر الواقع

أكدت المملكة العربية السعودية أن السياسة الخارجية لإيران يقودها المرشد، مشيرة إلى أنها ستبني علاقاتها معها على أساس "الأمر الواقع".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود، مع نظيره النمساوي سيبستاينان كورتس، بالعاصمة فيينا.

وقال الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله: "أجرينا محادثات حول الأمن الإقليمي والحاجة للاستقرار".

وأضاف، في معرض حديثه عن الملف الإيراني، أن "السياسة الخارجية لطهران يقودها المرشد، وسنبني علاقاتنا معها بناء على الأمر الواقع".

وتابع: "لدينا رؤى مشتركة مع الجانب النمساوي فيما يخص استقرار منطقة الشرق الأوسط".

وشدد على أن "علاقات تاريخية" تجمع بين المملكة والنمسا، مؤكدا أن الأخيرة تعمل على تطويرها.

وبخصوص الأزمة اليمنية، أكد أن الحوثيين "لم يظهروا حتى الآن نية أو رغبة حقيقية لوقف إطلاق النار".

من جانبه، قال وزير خارجية النمسا: "نحتضن في فيينا مفاوضات الاتفاق النووي الإيراني ونرى أنه لا بديل عن العودة للاتفاق".



وفي 12 يونيو/ حزيران الجاري، استأنفت الوفود المشاركة بجولة المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن عملها في فيينا من أجل إحياء الاتفاق النووي.

لكن حتى الآن، لم تفض تلك الجولات التي انطلقت منذ مطلع أبريل/نيسان الماضي إلى إعادة الاتفاق الذي انسحبت منه الإدارة الأمريكية السابقة في مايو/أيار 2018.



ومتطرقا إلى أزمة الانقلاب في اليمن، وصف الوزير النمساوي الوضع هناك بـ"المأساوي"، مشيدا بالجهود التي تبذلها السعودية في هذا الصدد.

وأعرب عن أمله بأن تتوقف اعتداءات مليشيات الحوثي على المدنيين، مثمنا المبادرات السعودية حول السلام في اليمن.

وأشار إلى أنه ناقش مع وزير الخارجية السعودي الملف النووي الإيراني وتأثيره في المنطقة.