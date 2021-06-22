يوم الصناعة في برلين.. "ميركل" تقود الماكينات الألمانية لصداقة البيئة

أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أهمية ضخ استثمارات ضخمة وإجراء إصلاحات من أجل الانتقال إلى اقتصاد موات مع أهداف حماية المناخ.

وقالت ميركل، الثلاثاء، في يوم الصناعة في برلين: "سيتعين علينا إنفاق مبالغ ضخمة في السنوات المقبلة، نحن نعيش في زمن التحول"، مؤكدة أن الاستثمارات تمثل أهمية حاسمة في تحقيق ذلك.



وأوضحت ميركل أن هذه من ناحية مهمة الاقتصاد، لكن من ناحية أخرى هناك مجالات لا يمكن تحقيق التحول فيها بدون دعم حكومي، مشيرة في ذلك إلى التوسع في إنتاج الرقائق الدقيقة في أوروبا أو إنتاج خلايا البطاريات للسيارات الكهربائية.

وذكرت ميركل أن خطط تشديد أهداف حماية المناخ لم يتم "توضيحها" بعد، وأن هناك حاجة ماسة لتوقعات جديدة حول الطلب على الكهرباء حتى عام 2030.

وأشارت ميركل إلى أنه يمكن الافتراض أنه ستكون هناك حاجة إلى مزيد من الكهرباء بهدف التنقل الكهربائي، والذي ستحتاج على الأرجح إلى المزيد من خطوط الكهرباء الجديدة.

واعترف وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير خلال الفترة الأخيرة أن وزارته قد قللت حتى الآن من تقدير حجم الطلب على الكهرباء في ألمانيا الذي من المرجح أن يزداد في سياق التحول إلى الاعتماد على الطاقة النظيفة، معلنا عزم وزارته تقديم تقديرات جديدة.

وقالت ميركل إن التوسع في الطاقة المتجددة وخطوط الكهرباء سيتطلب أيضا تسريع عمليات التخطيط والموافقة، مؤكدة ضرورة تحسن إدارة التخطيط.

وفي ضوء خطط زيادة الاقتراض الحكومي في ظل أزمة كورونا، قالت ميركل إنه سيتعين إعادة ترتيب الميزانيات العامة في السنوات المقبلة، متوقعة أن تكون هذه "مهمة صعبة للغاية".