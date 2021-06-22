مقتل تونسي بانفجار لغم بالمرتفعات الغربية

قتل تونسي من محافظة القصرين في انفجار لغم أرضي بمرتفعات جبل سمامة وسط غربي البلاد.
ووقعت الحادثة حين تنقل الشاب التونسي ( نحو 30 عاما) في المرتفعات لقطع أشجار الصنوبر الحلبي، حيث تسبب الانفجار في بتر ساقه وتم نقله إلى مستشفى القصرين حيث لفظ أنفاسه الأخيرة.
وتعرف الحدود التونسية المتاخمة للجزائر منذ سنة 2011 تواجدا كبيرا للإرهابيين الذين فخخوا الجبال المحيطة بالمنطقة بالألغام المصنعة يدويا .
وعاشت تونس منذ سنة 2011 ضربات إرهابية عنيفة استهدفت مواقع حساسة ومقرات أمنية، حيث قدرت جهات أمنية بأن ضحايا الإرهاب من المؤسستين العسكرية والأمنية بلغ 400 ضحية .
وشهدت البلاد أكثر من 50 عملية إرهابية دامية طيلة السنوات الماضية، كما تم تفكيك قرابة 320 خلية إرهابية تنشط ميدانيا في الجبال وعلى شبكات التواصل الاجتماعي.
وتتمركز التنظيمات الإرهابية في تونس طيلة 10 سنوات بالجبال الغربية (الشعانبي والسلوم وسمامة)، وتتبع تنظيمي القاعدة وداعش.
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