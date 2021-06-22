القضاء الأمريكي يغلق مواقع إلكترونية لوسائل إعلام إيرانية رسمية

منعت الولايات المتحدة، الثلاثاء، الوصول إلى مواقع إلكترونية تابعة للعديد من وسائل الإعلام الإيرانية.
وبثت المواقع رسالة قالت فيها إنها "أغلقت من جانب الحكومة الأمريكية".
ونشرت مواقع قناة "العالم" الإيرانية الإخبارية الناطقة بالعربية، وقناة "برس-تي في" الناطقة بالانجليزية، إضافة إلى قناة "المسيرة" التابعة للانقلابيين الحوثيين في اليمن رسائل مماثلة، وتشير إلى العقوبات الأمريكية.
وتخوض طهران منذ فترة مفاوضات في فيينا مع مجموعة 4+1 (فرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا والصين) بمشاركة أمريكية غير مباشرة.
وانتهت الأحد الماضي الجولة السادسة من مفاوضات فيينا الرامية إلى إحياء الاتفاق النووي، فيما اعتبر كبير المفاوضين الإيرانيين عباس عراقجي، أن الجولة المقبلة ستكون صعبة للغاية.
ورفض الرئيس الإيراني الجديد، أمس الإثنين خلال مؤتمره الصحفي الأول منذ فوزه بالانتخابات الرئاسية، رهن السياسة الخارجية لحكومته بالاتفاق النووي.
وقال إن السياسة الخارجية التي سينتهجها "لن تبدأ بالاتفاق النووي ولن تنتهي به"، ورأى أن "إحياء الاتفاق النووي يقع على عاتق الولايات المتحدة".
وضمن رسائل سلبية أخرى، أكد رئيسي أنه "لن يلتقي الرئيس الأمريكي جو بايدن حتى مع رفع جميع العقوبات".
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