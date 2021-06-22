سيدة ألمانيا الأولى.. إصابة بالقدم تهدد لقاءات رئاسية

تعرضت سيدة ألمانيا الأولى، إلكه بودنبندر، زوجة الرئيس فرانك فالتر شتاينماير، إلى كسر في القدم، ما يهدد عدد من الالتزامات المهمة.
وأعلنت الرئاسة الألمانية مساء الثلاثاء أن السيدة الأولى "سقطت في عطلة نهاية الأسبوع، وتعرضت لكسر في مشط القدم"، مضيفة "هي الآن تعتمد على العكازات في الحركة".
وتابعت :"ستحاول السيدة الأولى التمسك بمواعيدها في الأسابيع المقبلة"، لكنه استدرك "سيكون لزاما عليها التراجع عن بعض الالتزامات".
ووفق صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن كسر قدم السيدة الأولى يمكن أن يمنعها من المشاركة في عدد من الالتزامات الرئاسية المهمة في الأسبوعين المقبلين.
وفي الأيام المقبلة، من المقرر تنظيم الرئاسة الألمانية، حفل استقبال لرموز المجتمع في 26 يونيو/ جزيران،
كما كان مقررا أن يلتقي الرئيس الألماني وزوجته رؤساء الدول الناطقة بالألمانية، وهي بلجيكا وليختنشتاين ولوكسمبورغ والنمسا وسويسرا، في 28 يونيو حزيران، ثم يزورا إسرائيل في الفترة من 30 يونيو حزيران حتى 2 يوليو تموز.
ووفق صحيفة "بيلد"، فإن السيدة الأولى ستتخلف عن بعض هذه المناسبات بسبب إصابتها.
وتزوجت إلكه بودنبندر من فرانك فالتر شتاينماير في عام 1995، ولديهما ابنة. وفي السابق، عملت بودنبندر قاضية في محكمة هانوفر الإدارية. ثم قاضية في محكمة برلين الإدارية قبل أن تحصل على إجازة من القضاء مع تولي زوجها الرئاسة في 2018.
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