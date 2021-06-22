موجز "دوت الخليج الإخبارية" للسياحة.. مفاجآت "نيوم" و"سياحة 365" بأبوظبي

ترصد "دوت الخليج الإخبارية" أبرز أحداث قطاع السياحة، لتقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث السياحية على الصعيدين العربي والدولي.
قررت "نيوم" السعودية، إنشاء أكبر حديقة مرجانية في العالم، كإضافة جديدة للمشروع السعودي الضخم الذي يأمل أن يكون أيقونة سياحية عالمية.
أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للمعارض "أدنيك" عن إطلاق شركة "سياحة 365"، التي ستركز على توفير تجارب استثنائية بقطاع السياحة لزوار أبوظبي.
يفترض بأن تكون فنلندا، التي صنّفت مرارا على أنها البلد الأسعد في العالم بفضل المستوى المعيشي المرتفع، غارقة تحت طلبات الهجرة إليها.
تستعد أكبر 10 مطارات تجارية في الولايات المتحدة للحصول على ما يقرب من 2.4 مليار دولار من أموال الإغاثة المرتبطة بجائحة كورونا.
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