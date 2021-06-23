سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 23 يونيو 2021

استقر متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء 23 يونيو 2021، بداية تعاملات البنوك، وشركات الصرافة.

وبلغ متوسط سعر العملة الخضراء لدى البنك المركزي المصري، 15.61 جنيه للشراء، و 15.708 جنيه للبيع.

وبحسب مسح أجرته "دوت الخليج الإخبارية" على الأسعار في 29 بنكا، سجل متوسط سعر الدولار 15.61 جنيه للشراء، و 15.71 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدولار

وجاء أعلى سعر للدولار في مصر، عند 15.64 جنيه للشراء، و 15.71 جنيه للبيع، في البنك الأهلي الكويتي.

وهيمن سعر 15.61 جنيه للشراء، و 15.71 جنيه للبيع على تعاملات الدولار في 20 بنكا، من بينها الإسكندرية، والقاهرة، والعربي الأفريقي، والمصري الخليجي، والتجاري الدولي، والكويت الوطني، والمشرق، وبلوم مصر، وعودة، والبركة، والأهلي المتحد.

وسجل سعر الدولار في بنكي الأهلي المصري، ومصر (أكبر بنكين حكوميين)، نحو 15.59 جنيه للشراء، و 15.69 جنيه للبيع، وهو أقل سعر للدولار في مصر .

وأبقى البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير في اجتماع لجنة السياسة النقدية.

وثبتت اللجنة على سعر فائدة الإقراض لأجل ليلة واحدة عند‭ ‭9.25 ‬‬ بالمئة وسعر فائدة الإيداع لأجل ليلة واحدة عند 8.25 بالمئة للمرة الخامسة على التوالي، وذلك بعد خفض الفائدة في سبتمبر أيلول ونوفمبر تشرين الثاني.



وأسعار الفائدة الحقيقية في مصر واحدة من الأعلى في العالم، وهو ما يساعد على جذب الاستثمار في سندات الخزانة، لكنه يقوض اقتراض الشركات.

وفي 14 يونيو /حزيران ، وافق البرلمان المصري على الموازنة العامة للدولة للعام المالي الذي يبدأ في أول يوليو تموز وقيمتها 2.46 تريليون جنيه (158 مليار دولار).

أسعار اليورو والإسترليني



وارتفع متوسط سعر اليورو الأوروبي لدى البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، إلى نحو 18.56 جنيه للشراء و18.68 جنيه للبيع، مقابل نحو 18.55 جنيه للشراء، و18.67 جنيه للبيع، أمس.

كما زاد متوسط سعر الجنيه الإسترليني، إلى نحو 21.67 جنيه للشراء و21.80 جنيه للبيع، مقابل نحو 21.65 جنيه للشراء و21.79 جنيه للبيع، أمس.

أسعار الريال والدرهم والدينار

واستقر متوسط سعر الريال السعودي لدى البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، عند نحو 4.162 جنيه للشراء، و 4.189 جنيه للبيع.

فيما سجل متوسط سعر الدرهم الإماراتي، نحو 4.249 جنيه للشراء، و 4.277 جنيه للبيع.

كما ظل متوسط سعر الدينار الكويتي، ثابت عند نحو 51.77 جنيه للشراء، و 52.23 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار الأمس.