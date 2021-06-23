زلزال يضرب غربي إيران دون خسائر

ضرب زلزال بقوة 4.2 درجة على مقياس "ريختر"، مدينة "خوي" التابعة لمحافظة "أذربيجان الغربية" غربي إيران.
وبحسب ما ذكرته العديد من وسائل الإعلام الإيرانية، وقع الزلزال في تمام الساعة 02.15 فجر الأربعاء بالتوقيت المحلي.
وأشارت مصادر إلى أن مركز الزلزال مدينة "خوي"، وكان على عمق 5.24 كم تحت سطح الأرض، وعلى مسافة 35 كم من قضاء "أوزلاب" التابع لولاية "وان" التركية الحدودية مع إيران.
وحتى اللحظة لم تعلن السلطات الإيرانية عن أي خسائر مادية أو بشرية جراء الزلزال.
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