تعرف على سعر اليورو في مصر اليوم الأربعاء 23 يونيو 2021

زاد متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء 23 يونيو 2021، خلال تعاملات البنوك، وشركات الصرافة.

وبلغ سعر العملة الأوروبية لدى البنك المركزي المصري، 18.56 جنيه للشراء و18.68 جنيه للبيع، مقابل نحو 18.55 جنيه للشراء، و18.67 جنيه للبيع، أمس.



ووفق مسح "دوت الخليج الإخبارية" على الأسعار في 23 بنكا، سجل متوسط سعر اليورو، نحو 18.58 جنيه للشراء، و18.75 جنيه للبيع.

أعلى سعر لليورو

وجاء أعلى سعر لشراء اليورو مقابل الجنيه عند نحو18.63جنيه للشراء، و18.85 جنيه للبيع، في مصرف أبوظبي الإسلامي.

فيما سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، نحو 18.52 جنيه للشراء، و18.70 جنيه للبيع، وهو أقل سعر لليورو في مصر.

طموحات "مصر الرقمية"

وتعكف مصر على تطوير المنظومة المالية بالتزامن مع الانتقال التدريجي إلى "مصر الرقمية"، عبر تقنيات هواوي الصينية.

وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية المصري، إن الحكومة تمضي في إرساء دعائم الإدارة الرشيدة للمال العام، بالتوازي مع تعظيم القدرات الرقمية والتوظيف الأمثل للتكنولوجيا في التحديث المستدام للأنظمة المالية المميكنة.

أضاف معيط خلال لقائه مع تيري هي، الرئيس الإقليمي لشركة هواوي بشمال أفريقيا، وهالة عرندة نائب رئيس شركة هواوي مصر للعلاقات الحكومية، أن مصر تتوسع في استخدام الحلول التكنولوجية بالتعاون مع العديد من الشركاء، في سبيل رفع كفاءة الأداء المالي.

أسعار الدولار والإسترليني



واستقر متوسط سعر العملة الخضراء لدى البنك المركزي المصري، عند نحو 15.61 جنيه للشراء، و 15.708 جنيه للبيع.

كما زاد متوسط سعر الجنيه الإسترليني، إلى نحو 21.67 جنيه للشراء و21.80 جنيه للبيع، مقابل نحو 21.65 جنيه للشراء و21.79 جنيه للبيع، أمس.

أسعار الريال والدرهم والدينار

استقر متوسط سعر الريال السعودي لدى البنك المركزي المصري، عند 4.162 جنيه للشراء، و 4.189 جنيه للبيع.

فيما سجل متوسط سعر الدرهم الإماراتي، 4.249 جنيه للشراء، و 4.277 جنيه للبيع.

وبلغ متوسط سعر الدينار الكويتي، 51.77 جنيه للشراء، و 52.23 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار الأمس.