"الصحة العالمية" لـ"دوت الخليج الإخبارية": سلالات كورونا ليست مفاجأة

لا زال فيروس كورونا محور العالم بأسره، وبوصلة مختلف القطاعات انطلاقا من القطاع الصحي مرورا بعالم السفر وصولا إلى الاقتصاد والسياسة.

متحورات وسلالات جديدة وفطريات لم يعهدها العالم من قبل أثارت مخاوف البعض وألهمت شركات الأدوية لابتكار علاجات ولقاحات جديدة في وقت وجيز، وشكل الوباء العالمي أبرز أولويات منظمة الصحة العالمية للحد من تفشيه في مختلف بقاع العالم، وتكثيف جهود للسيطرة عليه.





وقالت الدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج في المكتب الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية في حوار مع "دوت الخليج الإخبارية" إن متحورات فيروس كورونا المستجد تعد من أبرز التحديات التي تواجه جهود منظمة الصحة العالمية في مكافحة الجائحة التي ألقت بظلالها على مختلف مناحي الحياة.

وأشارت إلى أن المتحورات أو السلالات الجديدة للفيروس كانت منتظرة وليست مفاجأة باعتبار أن كل الأوبئة أو الأمراض المعدية على مر السنين تكون مصحوبة بمتحورات أو سلالات جديدة.

وأكدت أن الحل الوحيد للحد من متحورات فيروس كورونا المستجد يتمثل في الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتلقي التطعيمات التي أصبحت متوفرة وبدأ الجميع يلاحظ مدى فعاليتها في الحد من انتشار الفيروس.

واعتبرت أن عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة وعدم التطعيم سيساهم حتما في ظهور متحورات أخرى.

وأوضحت أن منظمة الصحة العالمية تراقب عن كثب المتحورات بصفة لحظية لتتمكن من التعامل معها بالطريقة الصحيحة وحماية المجتمعات من مخاطرها.

الفطريات

وعن ظهور أنواع مختلفة من الفطريات كالفطر الأسود والأبيض والأخضر والأصفر، أكدت الدكتورة رنا الحجة أن الفطريات بصفة عامة موجودة منذ زمن بعيد وليست وليدة فيروس كورونا المستجد، وأضافت قائلة: "لا يجب أن يخاف الأشخاص منها".



وقالت إن الفطريات خاصة الفطر الأسود، تصيب الأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة، مشيرة إلى أن مرض الفطر الأسود مقترن بالمناطق الرطبة وهو نوع من الفطريات التي تعترضنا بصفة يومية وهو نوع مألوف جدا حتى قبل تفشي فيروس كورونا.

وأضافت أنه من الأدوية التي أثبتت نجاعتها في علاج فيروس كورونا هو دواء الديكساميثازون وهو عبارة عن نوع من أدوية الكورتيزون لكن بجرعة عالية و"الصحة العالمية " توصي به فقط للحالات الحرجة من مصابي كورونا وليس المصابين الذين يعانون من أعراض خفيفة (٨٠٪ من مصابي كورونا).

وأكدت أن سوء استخدام أدوية الكورتيزون لدى مصابي كورونا ساهم في التقليل من مناعتهم مما ساعد في ظهور الفطريات عند بعض الإصابات، وأوضحت أن عدد المصابين بالفطريات يعد نادر وقليل جدا ولا يثير أية مخاوف.