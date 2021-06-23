تعرف على سعر الريال السعودي في مصر اليوم الأربعاء 23 يونيو 2021

استقر متوسط سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، 23 يونيو 2021، في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة.

وساهم استقرار متوسط سعر صرف الجنيه المصري، أمام العملات الرئيسية في استقرار أسعار السلع في الأسواق المحلية.

سعر الريال السعودي في مصر

واستقر متوسط سعر الريال السعودي لدى البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، عند نحو 4.162 جنيه للشراء، و 4.189 جنيه للبيع.

ووفق مسح "دوت الخليج الإخبارية" في 23 بنكا، سجل متوسط سعر الريال 4.12 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.

أعلى سعر للريال السعودي

وسجل الريال أعلى سعر للشراء عند 4.16 جنيه في 4 بنوك هي المصرف العربي الدولي، والمشرق، وعودة، وبلوم مصر.

فيما جاء أعلى سعر لبيع الريال عند 4.22 جنيه في بنك البركة.

وبلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، نحو 4.150 جنيه للشراء، و 4.184 جنيه للبيع.

أسعار الدولار واليورو والإسترليني



واستقر متوسط سعر العملة الخضراء لدى البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، عند نحو 15.61 جنيه للشراء، و 15.708 جنيه للبيع.

وارتفع متوسط سعر اليورو الأوروبي إلى نحو 18.56 جنيه للشراء و18.68 جنيه للبيع، مقابل نحو 18.55 جنيه للشراء، و18.67 جنيه للبيع، أمس.

كما زاد متوسط سعر الجنيه الإسترليني إلى نحو 21.67 جنيه للشراء و21.80 جنيه للبيع، مقابل نحو 21.65 جنيه للشراء و21.79 جنيه للبيع، أمس.

أسعار الدرهم والدينار

واستقر متوسط سعر الدرهم الإماراتي، لدى البنك المركزي المصري عند 4.249 جنيه للشراء و 4.277 جنيه للبيع.

كما ظل متوسط سعر الدينار الكويتي ثابتا عند 51.77 جنيه للشراء، و 52.23 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار الأمس.