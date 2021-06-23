"الشباب" بمصيدة الصومال.. قتلى وجرحى في هجوم "فاشل"

هزيمة جديدة تتكبدها مليشيات "الشباب" في الصومال إثر إحباط محاولة هجوم فاشلة استهدفت نقطة أمنية جنوبي العاصمة، وكبدتها خسائر بشرية.
وقال الجيش الصومالي، في بيان تلقت "دوت الخليج الإخبارية" نسخة منه، إن قواته أحبطت هجوما على نقطة تفتيش تابعة لقوات شبه عسكرية في قضاء حواء عبدي جنوبي مقديشو.
ونجح الجيش الصومالي في هزيمة المسلحين الذين حاولوا اقتحام نقطة تفتيش أمنية، بحسب البيان.
وذكر أن عددا من الإرهابيين قضوا خلال الاشتباكات دون تحديد عددهم، إضافة إلى اعتقال ثلاثة آخرين.
ويأتي الهجوم بعد يوم من إعلان الجيش الصومالي مقتل 20 من مسلحي المليشيا في محافظة شبيلي الوسطى جنوبي البلاد.
وأمس الثلاثاء، نقل التلفزيون الرسمي عن متحدث عسكري رسمي للجيش، قوله إن القتال دار في ثلاث قرى بالمحافظة.
وكثف الجيش الصومالي مؤخرًا عملياته ضد مسلحي حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة .
وأسفرت العمليات العسكرية في المحافظات الواقعة جنوبي ووسط البلاد عن مقتل أكثر من 300 من مليشيات حركة الشباب، منذ الشهر الماضي.
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