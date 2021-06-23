تونس ترصد أول إصابة بالسلالة الهندية من كورونا

أعلنت اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا في تونس اكتشاف أول حالة إصابة بالسلالة الهندية في البلاد.

وأفاد سامي المورالي، عضو اللجنة العلمية، بأنه تم اكتشاف أول حالة إصابة معزولة بالسلالة الهندية في تونس، معتبرا أنه حسب الفحص الجيني فإن هذه السلالة ليست متفشية، وإنما تم تسجيل حالة إصابة واحدة وهي “معزولة”.

وأكد أنه يجب على الدولة أن تقوم بتسخير الأموال الكافية للقيام بالفحص الجيني للسلالات خاصة في المناطق الموبوءة، معتبرا أن الأمن الصحي والقومي في خطر نظرا لارتفاع معدل الحالات الإيجابية، وانتشار العدوى.

وسجلت تونس وفق آخر إحصائية رسمية 2345 إصابة جديدة من فيروس كورونا ليصل إجمالي الحالات 387773 من بينها 14223 حالة وفاة.